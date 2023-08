Linnafestival Uit avalikustas tänavuse programmi

Programmi fookuses olevad linnapausid on üleminekufaasis ja taltsutamata paigad, mil esmapilgul just kui funktsiooni ei ole, kuid ometigi on ka neil oma väärtus just siin ja praegu. "Üha enam on meie tähelepanu köitnud hoonete vahel ja linna äärealadel paiknevad tühermaad või väiksemad rohealad. Need on sageli just kui nähtamatud või neid lausa välditakse, ent samas käib seal omasoodu vilgas elu. Uurime koos kunstnikega linnapauside mõju ja tähendust linnaruumis," selgitas festivali peakorraldaja ja üks kuraatoritest Marie Valgre.

Festivalil lööb kaasa kümneid kunstikke ja linnaruumiga seotud eksperte ja kollektiive Eestist ja mujalt. Festivalil osalevad Alexander Römer (DE), Iwo Borkowicz & Ola Korbańska (PL), Deana Kolencikova (SK), Marco Manfredino (IT), Kamila Kucikova (SK), Kristīne Mogiļevceva & Daria Khramova (LV/IL), Kureeritud Elurikkus, Margus Tammik, Ulla Alla, Merilin Kaup & Mari Möldre, Johan Kirsimäe & Markus Varki, Taavi Piibemann, Aivar Tõnso, Jaanus Kaasik, Eve Komp, Mirjam Võsaste, Tauri Tuvikene, Andres Kauts & Märten Rattasepp, Arhitektuurikooli Tartu osakond Kristin Leisi ja Kerli Irbo juhendamisel, Eesti Linnaratturite Liit, JoVille, Haigla Peo DJ-d jt.

Nelja päeva jooksul saab Tartu eri paigus kunstnike linnapausidest inspireeritud installatsioone otsida, ümber linnapiiri matkata, ajutises kolahoovis mängida, mikrokinos animatsioone vaadata ning linnalooduse ja garaažlate tuuridel osaleda. Samuti garaažinäitust uudistada, Toomemäel ehast koiduni kestvat heliinstallatsiooni kuulata, kunstnike arutelus sõna sekka öelda, Tour d´ÖÖ ühissõidul ratastega läbi öise linna vurada ja end üheööklubis uude päeva tantsida.

Linnafestival Uit on kaheksandat korda toimuv kohaspetsiifilise kunsti festival, mille eesmärgiks on avastada Tartu linnaruumi. Festivali kuraatorid on Marie Valgre ja Kadri Lind.