Linnafestival Uit kuulutas välja installatsioonide konkursi "Linnapaus"

Linnafestival Uit kuulutas välja 2023. aasta festivali installatsioonide avatud konkursi, mille teema on "Linnapaus". Konkurss on suunatud eelkõige linnaruumihuvilistele kunsti-, disaini- ja arhitektuuritudengitele.

Tänavune festivali üldteema "Linnapaus" keskendub Tartu tühermaadele ja tühimikele. Installatsiooniprogrammist võtab osa seitse kunstnikku või kollektiivi Eestist ning välismaalt ja avaliku üleskutse kaudu saavad võimaluse festivalil osaleda veel kolm projekti.

Installatsiooniprogramm "Linnapaus" tegeleb aladega, mida peetakse küll linna osaks, kuid mis paistavad hoonete ja kruntide vahel silma, sest loodus vohab seal omasoodu, ent siiski on näha ka märke linlastest: sissetallatud radasid ning lõkke- ja istumiskohti. Tavapäraselt täidetakse taolised alad uusarendustega, ent Uit uurib linnapauside iseväärtust.

Eestis on linnapause uurinud arhitekt Eve Komp, kes kirjeldab oma magistritöös linnapausi kui ülemikuprotsessis olevat ruumi, mis jääb kahe pikaajalisema olukorra vahele. Need on kohad, kus vana keskkonna lõpp on lähedal või juba saabunud ning uus alles sündimas.

Komp lisab, et linnapausid pakuvad võimalusi korrapärastesse ja harjumuspärastesse korraldustesse pragusid tekitada ja muutusi läbi viia. Üheks selliseks pragude tekitamise tööriistaks on linnapauside aktiveerimine läbi ajutiste installatsioonide. Teoste eesmärk on kutsuda publikut mõtlema selliste alade rollile linnas ning pakkuda välja nende alternatiivseid kasutusvõimalusi.

Üleskutse on eelkõige suunatud arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri-, sisearhitektuuri-, installatsiooni-, skulptuuri- ja disainitudengitele, kuid osalema on oodatud ka teised linnaruumihuvilised. Huvilisi kutsutakse mõtlema, mis on linnapauside olulisus praeguses seisus. Samas julgustatakse ka fantaseerima, mis võiks nende ruumide alternatiivsed (vahe)kasutusviisid olla.

Otsitava projekti vorm on ajutine installatsioon avalikus ruumis ning arvestama peaks sellega, et teos oleks eksponeeritav Tartu avalikus ruumis nelja festivalipäeva vältel, 16.–19. augustini. Oma taotluse ja portfoolio saab saata e-mailile [email protected]