X!

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

Kunst
Saksamaa kunstnikeduo Heidungreissi teos
Vaata galeriid
7 pilti
Kunst

8. augustil toimus linnafestival Uit eelsündmus, mille käigus avati Emajõel Saksamaa kunstnikeduo heidundgriessi loodud mänguline installatsioon "Bassein II".

Vabadussilla ja Kroonuaia silla vahel asuv installatsioon on kantud festivali Uit tänavusest fookusteemast "Mängu linn". Teos kutsub linlasi mängima ning samal ajal mõtisklema selle üle, kas ja miks on meil vaja avalikus ruumis arusaadavaid struktuure ja piire. Ühtlasi juhib see tähelepanu tõsiasjale, et meie arusaamu ruumist ja selle piiridest kujundavad sotsiaalsed ja kultuurilised tõekspidamised.

Heidundgriess on Hamburgist pärit kunstnikeduo, mille on loonud Alexandra Griess ja Jorel Heid, kelle peamiseks väljendusvahendiks on interdistsiplinaarne installatsioonikunst. Tuginedes oma mitmekesisele taustale kunsti, arhitektuuri ja disaini valdkonnas, loob duo suuremõõtmelisi kohaspetsiifilisi installatsioone, mis käsitlevad sageli hüperurbaniseerumise erinevaid mõjusid nii loodusele kui ühiskonnale.

Eesti kunstipublikul on varasemalt heidundgriessi teost olnud võimalik näha näitusel "Metsikud bitid" (2024, Maajaam). 

Teose avamine on sissejuhatus linnafestivalile Uit, mis toimub Tartus 13.-17. augustil 2025. Kõik huvilised on oodatud uudistama üheksat mängule kutsuvat installatsiooni, mis paiknevad üle linna. Festivali jooksul toimub mitu alternatiivset linnatuuri, mis kutsuvad märkama nii põnevat arhitektuuripärandit kui ka erinevaid mänguvõimalusi Tartus.

Ühtlasi saab osaleda parkuurimise töötoas, seiklusmängul, Karlova mängupäeval, arutelul, Annelinna filmiõhtul, Tour d´ÖÖ ühissõidul ning peol endises Samelini saapavabrikus.  

Linna- ja kunstifestival Uit toimub üheksandat korda.

Toimetaja: Annika Remmel

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

