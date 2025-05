Tartu linnafestival Uit otsib linnaruumis mänguvõimalusi

Värskelt avalikustatud festivali kavast leiab mängulised installatsioonid, tuurid, loengu, kogukonna mängupäeva, parkuurimise töötoa ja teisi sündmusi, mis kutsuvad linnakeskkonda värske pilguga uurima. Linlasi ja teisi huvilisi kutsuvad mängule kunstnikud ja arhitektid Eestist ja mujalt Euroopast.

"Arvame, et mäng ei kuulu vaid lastele – see on tähtis ka täiskasvanutele. See avaldab head mõju nii kehale, vaimule kui ka omavahelistele suhetele. Mängulisuse seadmine festivali keskmesse on omamoodi vastuhakk survele olla koguaeg produktiivne ja efektiivne – see kutsub hetke nautima, molutama ja linnaruumis uusi võimalusi märkama," rääkis festivali peakorraldaja ja kaaskuraator Marie Valgre.

Tartu linnaruumis kutsuvad festivali külastajaid mängule nii arhitektid, kunstnikud kui ka teised loomeinimesed ja -organisatsioonid. Kaasa löövad Skull Studio (CZ), heidundgriess (DE), Octavi Serra (ES), Lauri Lest, Mariann Drell & Ruuben-Jaan Rekkor, Hanna Samoson, Sigrid Savi, Triin Reidla, Andrus Hellerma & Tartu parkuurijad, Eik Hermann, Johannes Lõhmus (Valga Hot Shorts), Elektriteater, arhitektuurikooli Tartu osakond ning mitmed teised. Festivali kureerivad Marie Valgre ja Kadri Lind.

Linnafestival Uit on üheksandat korda toimuv kohaspetsiifilise kunsti festival, mille eesmärgiks on avastada ühes teiste uitajatega Tartu linnaruumi.