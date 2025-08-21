Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

Külastajad olid oodatud avastama Tartu eri paigus asuvaid mängulisi installatsioone ning osalema linnatuuridel ja parkuurimise töötoas. Festivali programmis oli ka kogu perele mõeldud Karlova mängupäev ning seiklusmäng Vaksalis ja Tähtveres. Külastajaid oodati Annelinna välikinno, Tour d'ÖÖ ühissõidule läbi õhtuse Tartu ning sellele järgnevale peole endisesse Samelini saapavabrikusse.

Installatsioonid lõid arhitektid ja kunstnikud Skull studio (CZ), heidundgriess (DE), Octavi Serra (ES), Lauri Lest, Mariann Drell ja Sandra Mirka, Roland Seer, kollektiir, Tõnis Kristian Koppel & Sophia Bazalgette (EE/US) ning Arhitektuurikooli noored.

Tuuride läbiviijad olid Sigrid Savi, Triin Reidla, Andrus Hellerma & Tartu parkuurijad. Seiklusmängu tegi Hanna Samoson. Loengu mänguruumist pidas Eik Hermann. Välikinoõhtut vedasid eest Johannes Lõhmus (Valga Hot Shorts) ja Elektriteater. Festivali peol mängisid muusikat Scvmfvcks ning DJ-d Luurel Varas, Klmn ja Gruuvikütt. Festivali kureerisid Marie Valgre ja Kadri Lind.