Saaremaal saab keskaegsele naisele silma vaadata

Näituse kuraator Maarika Mägi rääkis suvises "Ringvaates", et umbes 167 sentimeetrit pikk Valjala emand oli oma ajal suhteliselt sihvakas naine. Arvatavasti 40- või 50-aastaselt surnud Valjala emand elas väärika eani ning tema suust oli puudu kaheksa hammast.

Arvestades ehteid, mis tema hauas olid, oli Valjala emand Mäe sõnul pärit jõukast talust. "Ta pidi olema suhteliselt väärikas tegelane selles oma väikeses ühiskonnas. Arvestades seda, kuhu ta on maetud, olen ma 99 protsenti kindel, et ta oli varajane kristlane," kirjeldas ta.

Mäe sõnul oli Valjala emanda taastamine väga pikk protsess. Selleks, et aastakümnete jooksul leitud skelette taaselustada, on kuraatori sõnul eelkõige raha vaja. "Raha on Saaremaa uuringuteks saadud alles viimasel ajal," tõi ta välja.

Nõel, mida Valjala emand kannab, pärineb 12. sajandist Autor/allikas: ERR

Mäe nentis, et Valjala emandaga on üles kerkinud palju küsimusi. Näiteks nõel, mis tema hauda oli pandud, pärineb teadlaste sõnul 12. sajandist, kuid kõik teised emandat ümbritsevad hauad pärinevad aga 13. sajandist.

"See torkas kohe silma. Kõige hiljem on ta maetud kuskil 1200. aastal, mitte pärast seda. See on aga teatavasti aeg, mil Saaremaa polnud ametlikult üldse kristlik. Praeguseks me teame, et sellised kirikumatused on mitmel pool sees. Tegelikult siin olid täiesti kirikud olemas – ka keskustes – ammu enne Läti Henriku aega," selgitas ta.