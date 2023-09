Maarja Vaino lugemissoovitused: Tammsaarest Õnnepaluni

Tõnu Õnnepalu "Udu"

Vaino sõnul leiab Õnnepalu uuest raamatust "Udu", mida kirjanik ka festivalil esitleb, huvitavaid mõtteid, mis on eelkõige viimaste aastatega seotud. Näiteks saab Vaino sõnul lugeda, mida mõtles kirjanik aastal 2019, mil koroonapandeemia polnud veel alanud. "Tundub, et see ei olnudki nii ammu, samas tundub, et maailm on nii palju muutunud," märkis Vaino.

Vaino sõnul tajus Õnnepalu ühiskonnas algavaid muutuseid justkui ette. "Seda on väga huvitav lugeda – kõiki neid tähelepanekuid, mis ta on teinud enne koroonat, enne sõda kui ka nüüd. Ütleksin, et mitut pidi mõtlemapanev raamat."

A.H.Tammsaare "Sõjamõtted"

Ka Tammsaare "Sõjamõtted" on Vaino sõnul justkui nagu prohvetlik teos. "Loed ja mõtled, kuidas on võimalik, et ta nii paljusid asju ette nägi. Sisuliselt kirjutab ta meile ära tehisharu tuleku, droonide tuleku, ta kirjutab meile nii palju asju ära," tõi ta mõne näite.

Festivalil räägivad raamatust Euroopa Parlamendi liige, kindral Riho Terras ja Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. Üheskoos artuletakse selle üle, kuidas üks humanitaar sõda näeb ja mõtestab ning kuidas sõjaga reaalselt kokku puutuvad inimesed sellesse suhtuvad, selgitas Vaino.

Mehis Heinsaar "Kadunud hõim"

Vaino leiab, et Mehis Heinsaar on tänapäeva kirjanduse üks tõelisi tippe. Tallinna Kirjanduskeskuse direktori sõnul rikastab Heinsaar Eesti kirjandusvälja omapärase käekirja, õhustiku ja oma olemusega. "Heinsaar on meisterlik õhustikulooja," rõhutas ta.

Hando Runnel "Suvi on lõppenud"

Vaino viimaseks soovituseks on sel suvel ilmunud Hando Runneli luuleraamat "Suvi on lõppenud". "Hando Runnel on tõeliselt lustinud seda raamatut kirjutades," märkis Vaino.

Vaino tõi välja, et raamatust leiab nii pikemaid kui ka lühemaid tekste, samuti on Runnel kirjutanud nii murde- kui ka inglisekeelset luulet.