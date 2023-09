Keeleminutid. Jüri Viikbergi mitmekülgne tegevus omab ühiskondlikku kaalu

10. septembril tähistas meie kauaaegne hea kolleeg Jüri Viikberg oma 70. sünnipäeva.

Juubilari elutöö on ülimalt mahukas, siinne kirjutis võimaldab keskenduda üksnes väikesele osale tema tegemistes. Alustame kõige kaugemale paistvamast küljest – Jüri Viikbergi näol on tegemist tõelise murdeeksperdiga, kelle teadmised eesti murretest, murdeid käsitlevast kirjandusest ja eesti keele ajaloost on muljet avaldavad. Ta on justkui Eesti Keele Instituudi visiitkaart dialektoloogia alal. Jüri on inimene, kelle sõnavõtud on alati täpsed ja kaalukad, samas saadab tema esinemisi talle omane mahlakus ning huumorimeel. Hea kõnepidajana on ta olnud ka armastatud õppejõud Tallinna Ülikoolis. Oma karismaatilisusega on Jüri süstinud huvi eesti murrete ning keeleajaloo vastu paljudesse noortesse.

Üks kaalukamaid Jüri murdealaseid töid on kahtlemata "Eesti murrete grammatika" (2020), aga ta on olnud ka pikaaegne "Eesti murrete sõnaraamatu" koostaja ning toimetaja. Jüri mitmekülgsed murdeteadmised on viinud teda kokku piirkondlike murdesõnaraamatute koostajatega, mille tulemusel on valmis saanud mitmeid sõnastikke, kus Jüril on olnud rolle nii juhendaja kui ka toimetajana.

Jüri valitud uurimissuunad on viinud teda teadus- ja geograafilisel maastikul mitmele poole. Huvi kaugel elavate kunagiste kaasmaalaste vastu on pannud juubilari talletama ja uurima väliseestlaste keelekasutust. Sellest on sündinud tema doktoritöö "Eesti keelesaared Siberis" (1990) ning Siberi-eestlased on andnud ainest mitmeteks hilisemateks käsitlusteks. Pikemalt on Jüri huvikeskmes olnud saksa päritolu laenud. 2016. aastal sai uurimistöö tulemusena kättesaadavaks veebisõnastik "Alamsaksa laenud eesti keeles", peagi on valmimas sarnane sõnastik ülemsaksa laenudest.

Jüri mitmekülgne tegevus omab ühiskondlikku kaalu. Tema teadmised on võimaldanud tal sõna sekka öelda paljudel teemadel ning Jüri Viikbergi kui (murde)keeleeksperdi arvamused on sageli väga nõutud. Juubilari mõjukat elutööd kinnitavad talle omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk (2006), Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind (2021) ja Kihnu valla aukodaniku tiitel (2022).

Jüri Viikberg väärib suurt tunnustust nii keelemehena, murrete ja keeleajaloo sõnaosava tutvustajana kui ka lihtsalt abivalmis kolleegi ning õpetajana. Oleme tänulikud, et ta on meid kehutanud, toetanud ja inspireerinud.

Soovime hüva jätku ja jõudu-jaksu kõiges!