Avalik debatt Eesti akadeemilise muusikahariduse raskustest

Joonas Hellerma modereerimisel avaldavad oma seisukohti muusikakriitik, koorijuht Taavi Hark, helilooja ja EMTA üliõpilane Gregor Kulla, EMTA üliõpilane Lisanna Laansalu, interpreet ja EMTA doktorant Valle-Rasmus Roots ja muusikakriitik, Tartu Ülikooli üliõpilane Aurora Ruus. Debatt on jätk kultuurilehes Sirp ilmunud tulistele artiklitele muusikaharidusest ja -institutsioonidest, soolisest jaotumisest ja muusika tähendusest ühiskonnas.

Milline on arusaam muusikast ja selle funktsioonidest, mida õpime ja õpetame Eestis aastal 2023 ja kuidas mõjutab muusikaajaloo kaanon repertuaari, mida me kontserdisaalides kuuleme? Kas klassikaline muusikamaailm on sumbunud? On siis vaja õppida, lugeda, harjutada või on asi tasakaalus?