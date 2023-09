Algab naiste ja vähemusrühmade heliloomingule keskenduv sügistuur

2. oktoobril algab kontserttuur "Hilissuvi", mis keskendub naiste ja vähemusrühmade heliloomingule. Sügistuuri kavas on esiettekanded Katrin Allerilt, Gregor Kullalt ja Julius Eastmanilt.

Tuuri kava asetab kontseptsionaalse rõhu alternatiivsele muusikaloojutustusele, sooviga esindada alaesindatuid nii kõlas kui ilmsi. Kontserdil kõlab kolm esiettekannet.

Katrin Alleri uudisteos kujutab keerukuju mängu. "Mu miniatuurne pala kopeerib kirjeldatud ideed täiesti otseselt. Üks väike peatus tekib küll ka varem, ent see on petlik, põgus seisak või mõttehetk. Ainus, mis eristub tavapärasest mängust, on teose lõppu lisatud lühike kooda. Kas seda üldse esitada, annan pianistide valida," kirjeldas Aller teost.

Julius Eastmani muusika käsitleb tema kogemust mustanahalise gei heliloojana valgetest meestest domineerivas muusikalises eliidis. Eesti esiettekandena kõlab tema "Buddha", mis on kirjutatud avatud instrumentatsioonile.

Esmaesitusele tuleb ka Gregor Kulla uudisteos "Branch" ("Oks") sooloviiulile, mis kujutab endast oksa arhetüüpi kõlas. Helilooja lisas: "Teose loomisprotsess püstitus küsimusele, kas mul on võimalik midagi endale lähedale kirjutada, või endast välja, lahti?"

Esiettekannete kõrval tuleb esitusele ka Lili Boulangeri, Isabella Leonarda ja Helena Tulve muusika, mida esitavad Kärt Käämbre, Lisanna Laansalu ja Triin Veissmann. Sügistuuri kunstiline juht on Gregor Kulla, kujundaja Mette Mari Kaljas.

Tasuta kontserdid toimuvad Võrus, Põlvas, Tartus, Nõos, Pärnus ja Tallinnas.