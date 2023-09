The Crosslegs uuest albumist: tahtsime jäädvustada oma noorusaega

The Crosslegsil ehk viiel lapsepõlvesõbral on selja taga seitse aastat bänditegemist. Koos kasvamise saatel sündis ka looming, mis viimaks debüütalbumiks vormus ja paneb punkti möödunud eluetapile.

14-loolisel albumil kõlavad teemad, millega tuleb ühel noorel täiskasvanul silmitsi seista – armastus, iseseisvumine, otsused ja spontaansus. Lüürikaga on kokku põimunud iiri mõjutustega kaasaegne folkrokk, mille inspiratsioon on tulnud nii muusikalistest eeskujudest kui lapsepõlvest.

"See sai jah nagu sümboliks mingile ajastule meie eludes, varatäiskasvanud elu sümboliks. Noorus on hästi kirev ja ilus aeg ja samas närtsib kiiresti, möödub kiiresti. Me tahtsime seda hetke kuidagi jäädvustada selle muusika kaudu," rääkis bändi kitarrist ja solist Alden Kirss.

"Suureks inspiratsiooniks on Johnny Flynn, keda me väga suurelt fänname. Ta on briti näitleja ja muusik, kelle helikeel on olnud meile väga suureks inspiratsiooniks," lisas ta.

Bändi laulukirjutaja ja klahvpillimängija Villem Suits rääkis, kuidas iiri mõjud on pärit lapsepõlvest. "Isa on olnud andunud iiri muusika hindaja. See on alateadlik olnud. Me kunagi ei alustanud bändi plaaniga, et teeme iiri muusikat, vaid pigem me lihtsalt tahtsime muusikat teha ja need otsad on lihtsalt kokku jooksnud, et meil on iirilik kõla, et enamus lood kipuvad olema kolme peale ja nii edasi," rääkis ta.