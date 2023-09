Sander Joone loodud treiler võitis Ottawa animatsioonifestivalil

Žürii hindas treilerit tabava maailmaloome ja lõbususe eest. Varasemalt on Joon toonud Põhja-Ameerika juhtivalt animafestivalilt koju nii parima animatsioonitehnika- ("Velodrool") kui ka publikupreemia ("Sierra").

Commissioned films kategooria ühendab endas muusikavideosid, animeeritud reklaamklippe ja muud animeeritud sisu, mis ei mahu lühifilmide kategooriasse. "Mul on väga hea meel, et Kosovo rahvusvahelisele filmifestivalile loodud treiler leidis Ottawas tunnustust. Samuti on tore, et ehkki commissioned filmidel on Ottawas eraldi võistluskategooria, näidatakse neid Ottawas segamini lühifilmidega, mis aitab klippidel või muusikavideotel jõuda suurema hulga publikuni," kommenteeris Sander Joon.

Tänavu juulis 14. korda toimunud Kosovo rahvusvaheline animafestival Anibar keskendus sel aastal armastusele. Joon lõi festivalile nii treileri kui tunnusgraafika. "Alguses oli mul plaanis võtta šnitti romantiliste komöödiate karakteritest, aga lõpuks läksin ikkagi endale omast sürrealistlikku teed. Kuna üks festivalipaikadest on tiigi kõrval asetsev välikino, otsustasin karakteriteks valida suudlevad konnad, liblikad ja kärbsed," selgitas režissöör Sander Joon. "Ühe-minutilise treileri valmimine võttis kokku ligi kuu," lisas Joon. Ka klipi muusika ja helikujundus on Joone loodud.

Presidendi noore kultuuritegelase preemia laureaat Sander Joon on Eesti animarežissöör, kelle filmid "Velodrool", "Moulinet" ja "Sounds Good" on rännanud kümnetel mainekatel festivalidel nagu Annecy, Ottawa, Zagreb, DOK Leipzig jpt. Joone viimane film "Sierra" (2022) on praeguseks valitud 177 festivali kavva ja on võitnud 46 auhinda. Hetkel arendab Joon oma esimest täispikka animafilmi.

1975. aastast toimuv Ottawa rahvusvaheline animatsioonifestival toimus tänavu 20.-24. septembrini.