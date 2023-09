Kuraator: rahvakunstis kasutatakse alati intensiivseid ja eredaid värve

"Rahvakunstis on kasutatud alati olenemata rahvast ikka väga jõulisi ja intensiivseid ja eredaid värve," rääkis kuraator. "Kui vaatame Kihnu rahvarõivaid ja naivistide maale, siis ikka värvidel on oma keel."

"Kunstnik ise on mobilisatsioonealine ega saa kodumaalt ära tulla, kus igal hetkel võib tema abi vaja minna – olgu see siis rindel või rinnet abistades. Tema abikaasa koos kolme lapsega on nüüd poolteist aastat Eestis elanud," tutvustas Soosaar. "Ja tal on väga võimsad abstraksed figuurid, puust lõigatud, mida me järgmisel aastal ootame "Mees ja naine" aktinäitusele."