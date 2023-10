Haapsalu fotoklubi näitab kahel näitusel rohkem kui 70 pilti

Haapsalu fotoklubi tegutses aktiivselt 1970. ja 1980. aastatel ja paistis siis silma isegi üle Eesti. Sellele järgnes vaikelu. Taassünd tuli 2013. aastal ja viimased kümme aastat on klubi käinud regulaarselt koos ning koostanud igal aastal ka näitusi.

Klubi ühe eestvedaja Andi Veskioja sõnul on klubil eelis omapead fotograafiaga tegelemise ees.

"Kuna meil on ka hästi palju algajaid, siis nad saavad nende käest, kes on natuke edasijõudnud, õppida palju fotograafia ABC-d. Kõik need horisondid ja portreede teravused ja värgid, et oleks kõik korras. Ja kindlasti ka julgus. Alguses ise võib-olla kõike ei tea ja siis ikka tekib päris palju küsimusi," selgitas Veskioja.

Fotoklubi aastanäitusel on vabal teemal tehtud pildid. Lisaks on kultuurikeskuses üleval ka klubi teemanäitus "Rabarikkus". Looduse pildistamine ongi hobifotograafide seas üks populaarsemaid valdkondi. Ühest küljest on selle taga see, et loodus on mitmekesine ja kõikjal meie ümber, aga on ka teisi põhjusi.

"Inimeste pildistamise puhul kaasneb tavaliselt andmekaitse teema, et kas tohib pilti avaldada, lubade küsimine," põhjendas Haapsalu fotoklubi liige Aile Nõupuu.

Praegu on Haapsalu fotoklubis 29 liiget.

Fotoklubi uued näitused on Haapsalu kultuurikeskuse fuajees üleval oktoobri lõpuni.