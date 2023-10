Ilmus eesti ulmejuttude antoloogia "Minu isa luulud"

Antoloogia "Minu isa luulud" üks eesmärke on näidata, et ulmet on Eestis igal ajal kirjutatud. Seetõttu on valik neist lugudest kaante vahele pandud ja tänasele lugejale kättesaadavaks tehtud.

Raamatu juttude tegevusaeg on minevik, olevik ja tulevik. Tegevuskoht Eesti, lai maailm ja ka kosmos. Tuntud ja mitte nii tuntud autorid ning nende tõsised, suisa sünged või siis hoopiski lõbusad lood. On seiklusi ja põnevust, aga on ka satiirilisi ja mõtlikumaid tekste.

Raamatu näol pole tegemist kõikehõlmava või akadeemilise ülevaatega teatava ajaperioodi Eesti ulmest, vaid pigem kronoloogilise ja ladusalt loetava valikuga eesti autorite ulmest. Koostajate arvates on antoloogia "Minu isa luulud" sellisel kujul, nagu ta on, üks hädavajalik köide, et selgitada välja teatavaid valgeid laike Eesti kirjandusmaastikul ja tuua vanu, pisut unustatud, aga siiski häid jutte tänapäeva lugeja lauale.