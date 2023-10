Vaba Lava küsib: mis saab meist siis, kui sõda lõpeb?

Lavastus põhineb osaliselt trupi ühisloomel, kuid peamiselt intervjuudel Eesti sõjaveteranidega – nii nendega, kes on teeninud Nõukogude armees kui ka nendega, kes osalenud missioonidel taasiseseisvunud Eesti eest. Jakub Skrzywanek huvitub inimestevahelistest suhetest sõja ajal ja pärast sõda. Skrzywanek ei otsi kangelasi või ohvreid, vaid ausaid lugusid, mis annaksid edasi arusaama, millised on inimeste mõtted ja tunded, kes on olnud sõjalises situatsioonis.

"Sõdu alustavad poliitikud, aga neis kannatavad lihtsad, tavalised inimesed. Hetkel käib Ukrainas suur sõda ja sajad tuhanded on lahinguväljadel. Millalgi peab see sõda aga lõppema ja naised/mehed naasevad tavaellu. Millised on need jäljed, mis neisse on jäänud - nii füüsilised kui psühholoogilised. Kuidas see kõik mõjutab ühiskonda tervikuna? Ja kas on võimalik, et haavad kunagi ka kinni kasvavad?" seletab Skrzywanek lavastuse tagamaid

"Sõda ja rahu" on esimene lavastus Jakub Skrzywanek'i kaheaastasest kuraatorprogrammist Vaba Laval. Kahe aasta jooksul plaanitakse tuua Eestisse lavastama teatritegijaid Poolast, Tsehhist, Rumeeniast. Oma osa on kuraatorprogrammis ka Eesti tegijate teostel.

"Skrzywanek on hetkel Poola üks silmapaistvamaid noori lavastajaid. Tema stiil on otsekohene ja natuke šokeeriv, kuid alati aus," ütles Vaba Lava juht Märt Meos. "Meie soov on tuua Eestisse lavastusi ja lavastajaid, kes suudaksid raputada meie kohati unist teatriilma ja üllatada – avada uksi ja aknaid väljapoole. Jakub kindlasti üks selliseid tegijaid on," arvas ta.

Lavastuses teevad kaasa Loviise Kapper, Liis Lindmaa, Reimo Sagor (Teater Vanemuine) ja Karl Edgar Tammi.

Etendust mängitakse Tallinnas Rävala 8 konverentsisaalis, Narva Vaba Laval, Tartu ERM-is ja mujal Eestis.