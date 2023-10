Tartu A-festival keskendub tänavu füüsilisele teatrile

Kittus tõi välja, et kuigi A-festival algas tudengiteatrite festivalina, siis nüüdseks on see kujunenud tudengi- ja vabateatrite kogemuste jagamiseks. "Eestis ei ole kindlasti rohkem selliseid festivale," ütles ta ja lisas, et nende festivalil pole eesmärgiks jagada auhindu, vaid anda võimalus erinevatel kunstnikel oma kogemusi jagada, mille baasilt sünniks uued rahvusvahelised projektid.

A-festivali nimi viitab Piiri sõnul absurdile. "Meie rõhuasetus on olnud esteetiliselt kuidagi ära määratleda ennast. Tuua siia justnimelt absurdi, eksistentsialismi, füüsilist teatrit, mitte-narratiivset teatrit" rääkis ta. Kittus lisas, et festivalil esinenud teatrite ühisosa ongi leitav pigem tunnetuslikult, kuna absurdi mõiste on isseeneses raskesti üheselt määratletav.

Tänavuse festivali teema on füüsiline teater. "Oleme alati üritanud Eestis valitsevast psühholoogilise teatri kaanonist välja murda. Seetõttu on hea meel kohalikule publikule näidata, mida me oleme mujal näinud," selgitas Piiri festivali tänavust suunitlust.

Festivali avab USA-st pärit Teatro Travieso ühiskonnakriitilise lavastusega "Puuris", mis räägib Donald Trumpi aegsest kriisist, mil etnilised grupid pidid välja rändama. Genialistide klubis esineb aga kõrgetasemeline Belgia trupp Jordi L. Vidali kompaniist, kelle esituses näeb nuku- ja tantsulavastus. Festivali lõpetab Vilniuse Tehnikaülikooli teater füüsilise teatri lavastusega, mis räägib Covidi-aegsest kriisist ja eneseületusest. "Ta on üldistus võimu ja inimeste suhetest ja inimese eksistentsiaalsest maailmas asetsemisest," kommenteeris Piiri Leedu lavastust.

Tartu Üliõpilasteater festivalil ise üles ei astu, kuid tähistab järgmisel aastal 25. sünnipäeva. Kittus usub, et teatril läheb hetkel üsna hästi. "Meie võimekus on iga aastaga kasvanud, meie lavastuste tehniline ja kunstiline tase tõuseb," tõi ta välja. Piiri lisas, et edaspidi tahetakse teha rohkem koostööd ülikooliga, et anda tudengitele teatristuudio tegevuses osalemisel ka akadeemilist väljundit.

Tulevikus soovikski Piiri kaasata palju rohkem tudengeid ja ka edaspidi lasta noortel ise võimalikult palju proovida ja katsetada. "Mina näen üliõpilasteatrit eksperimentaalse platvormina, kus valmistatakse ette näitlejaid, lavastajaid, et nad saavad kätt proovida, et kuidas see protsess algusest lõpuni käib," rääkis ta.