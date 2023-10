Endlas esietendub Iiri romantiline draama "Mullingari kandis"

Lavastaja sõnul võlus "Mullingari kandis" teda oma kummalise poeesia ning inimsaatuste salapäraste ja keeruliste käikudega. Näitemäng kinnitab armastuse kõikehõlmavat jõudu. Kahe inimese kokkusaamine läbi armastuse, kõikide takistuste ja vastuseisude kiuste, on selle loo läbiv teema. Naispeategelase jäägitu ja tingimusteta armastus kinnitab usku, et selle läbi on elus kõik võimalik.

Lavastuses mängivad Jaan Rekkor, Sten Karpov, Karin Tammaru ja Carmen Mikiver. Kunstnik on Kristiina Põllu, tõlkija Martin Algus, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov ja valguskunstnik Ivar Piterskihh.