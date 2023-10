Näitleja Sten Karpov: tõeline jõud peitub julguses olla mina ise

Iga näitemäng jõuab lavastajani isemoodi. "Mullingari kandis" jäi silma Karin Tammarule, kes just otsis rolli, mida ta mängida sooviks – nii see Madis Kalmetini jõudiski. Kalmet oli aastatel 2002–2010 Endlas näitleja ja lavastaja, vahepealsetel aastatel on tal selle teatriga vähem tegemist olnud. Nüüd, ütleb ta, on tal heameel taas Endlas lavastada.

"Nii nagu enamus Iiri näidendites, on ka selles näidendis kõik Iiri põhiteemad olemas: perekondadevahelised suhted, päranduse teema, armastuse teema, kas siis karmimalt või natukene pehmemalt. Ja muidugi maa, mis meid ka iirlastega väga seob – see meie maa, kodu ja juurtetunnetus," rääkis Kalmet.

Kalmet ütles, et kõnealune lavalugu on ehk natuke romantilisem ja ka kummalisemate alatoonidega, kui arvata võiks. Sten Karpov mängib Anthonyt, kes peab oluliseks perekondliku pärandi hoidmist, kuid tal tuleb võidelda oma sisemiste hirmude ja suure saladusega, mis muudab keerukaks tema suhte isa ja kogukonnaga.

"See peategelaste lugu ühe teemana ongi mulle endale meelde tuletanud seda, et vaatamata välisele survele peitub tõeline jõud julguses olla mina ise. Isegi kui maailm tundub mõnikord tõrjuv, leidub seal ikka ruumi armastusele ja mõistmisele. Lihtsalt armastuse jaoks tuleb olla avatud," märkis Karpov.