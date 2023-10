"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Hille Hanso

Saates "Plekktrumm" on järgmisel nädalal külas Lähis-Ida ühiskondade vaatleja Hille Hanso.

Iisraeli ja Palestiina sõjaline konflikt hoiab maailma avalikkust pinge all. Mida peaks teadma Lähis-Ida riikide ajaloost ja kultuurist, et paremini mõista sealsete vastuolude tagamaid? "Plekktrummi" külaline on kümme aastat Türgis elanud Lähis-Ida ühiskondade vaatleja Hille Hanso.

Saade on eetris esmaspäeval, 23. oktoobril kell 22 ETV2-s. Saatejuht on Joonas Hellerma.