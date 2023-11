Villu Kangur: ma olen inimene, kelles elab loominguline kadedus

Kultuurisaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas stsenarist, tõlkija ja luuletaja Villu Kangur, kes kinnitas, et ta on ammu oodanud kodumaist autorifilmi, millel poleks rahalisi piiranguid.

Kas sa mäletad, millist filmi sa esimesena nägid?

Ausalt öeldes ei mäleta.

Millist tuntud Eesti filmi pole sa kunagi näinud ja miks?

Mõningaid viimase aja filme ja põhjus on väga lihtne: mul pole nii palju raha, et kinos käia. Aga kui nad telekasse tulevad, siis vaatan kõik ära.

On sul mingid kindel aeg, koht või tingimus, et sa saaksid kirjutada?

Aega ei ole, tingimus on kodus oma arvuti taga.

Kelle nimi filmi või sarja tegijate hulgas paneb sind alati seda vaatama?

Absoluutselt igasugune nimi, kui sellele autoril või näitlejal on midagi öelda.

Millist stsenaristi või lavastajat sa kõige rohkem kadestad?

Absoluutselt kõiki. Mina olen inimene, kelles elab loominguline kadedus.

Millist filmi sa pole kunagi suutnud lõpuni vaadata?

Vastus on väga lihtne: see, kus võetakse end kohe alguses paljaks. Tegu ei ole mitte ainult pornoga, vaid see, kus kõik on juba alguses alasti.

Kas on olemas telesari või film, mida sulle meeldib vaadata, kuigi sa tead, et heas seltskonnas on kombes seda pidada halvaks ja maitsetuks?

Kõik algab sellest, et ma ei ole seltskond kunagi liigitanud halvaks või heaks, järelikult ma vaatan seda, mida ise tahan.

Milline emotsioon haarab sind esimesena, kuuldes sõnapaari "Eesti film"?

Alati positiivne.

Millisel teemal Eesti filmi oled sa ammu oodanud?

Autorifilmi, kus ei ole rahalisi piiranguid.

Millist emotsiooni otsid filmi ja sarjast kõige sagedamini ja milline seda viimati pakkus?

Ma arvan, et armastust, nagu igal pool siin elus. Milline viimati pakkus, ma ei tea, ma ei oska öelda, aga selle tunned ära, selle koha leiad igalt poolt.

"Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on ETV2 eetris teisipäeviti kell 22.00.