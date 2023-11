Edith Sepp: filmitööstuses tekkinud paus kahjustab kohaliku turu mainet

Sepa sõnul üheks murekohaks see, et valdkonnal puudub kindlus Film Estonia pikaajalisuses.

"Kui me toetame Film Estoniat ainult kuue miljoni euroga aastas, see see on selge ja kõigile arusaadav sõnum. Kõik saavad oma plaane vastavalt sellele rahastusele teha. Kui me oleme aga ebakindlad, kas täna on kuus miljonit, homme neli, siis tekivad probleemid," sõnas Sepp.

"Film Estonial on vaja kindlust, et see on pikaajaline skeem. Seda sõnumit on meie tootjate poolt vaja edasi anda ka rahvusvahelisel turul. Kui see sõnum on kindel, siis ei ole meil kindlasti selliseid seisakuid nagu täna," lisas ta.

Liiga aeglased finantseerimisotsused kahjustavad Sepa sõnul rahvusvaheliselt kohaliku filmituru mainet.

"Rahvusvahelised tootjad ei saa võtta vastu otsuseid kui rahastamisskeemid on ebakindlad. Praegu on Eestil tekkimas uus imidž rahvusvahelisel turul – meie finantseerimine on ebakindel ja see on kõige halvem asi, mis saab Eesti tootjatega juhtuda," nentis ta.