Eesti filmivaldkonnas valitseb tööpuudus

Eesti filmimaastikul on seisak, mis võib kesta järgmise suveni. Praegu ei toimu ühegi suure filmi võtteid, mistõttu pole paljudel filmivaldkonna inimestel tööd. Erakordselt pikk paus on tingitud kõrgest inflatsioonist, Hollywoodi streikidest, välisprojektide äralangemisest ning kohaliku filmituru rahastuse küsimustest.

Nafta Films produtsendi Esko Ripsi sõnul on näha, kuidas filmivaldkonnas valitseb tööpuudus ja seisak kujuneb tõenäoliselt vähemalt kaheksa kuu pikkuseks. "Ei möödu päevagi, kui keegi ei küsiks, kas teil on midagi pakkuda," ütles Rips. "Inimesed pöörduvad meie poole ja tunnevad muret, mis neist saab. Inflatsiooni tõus oli šokeeriv ka meie välispartneritele, kellel olid eelarved tehtud kindlate plaanidega. Nad küsisid, et mis juhtunud on, et filmi rahastust kokku ei saa."

Rips lisas, et välismaiste projektide stabiilsusele aitaks kaasa filmilinnaku valmimine. Samuti näeb ta ühe lahendusena rahastuse muutmist, vältimaks olukorda, kus selleks aastaks mõeldud neli miljonit eurot oli otsas juba eelmise aasta novembris.

Ka grimeerija Kaire Hendriksoni sõnul valitseb valdkonnas suur teadmatus, mis hirmutab filmiinimesi, sest ei teata kui pikaks tööpaus kujuneb. "Selle aja jooksul, kui mina olen grimeerija olnud, pole sellist olukorda varem olnud, et ma ei teaks oma järgmist projekti. See on hirmutav. Inimesed hakkavad valdkonnast väljapoole vaatama, sest tööd on vaja. Samuti ei tea, kas see probleem on ainult praegu või teeme uue filmi ära ja jälle on sama seis."

Filmikunstnik Matis Mäesalu tõdes, et kuna oli ette teada, et suurte projektidega tuleb pikem paus, suunas ta oma pilgu filmivaldkonnast eemale. "Aasta alguses tegin restorani sisekujundust, mis oli minu jaoks esimene kord. Veel tegime meeskonnaga näitusi ja suvelavastusi. Väga tore oli taas teha laulu- ja tantsupidu."

Mäesalu lisas, et kui seni oli meie filmituru konkurentsieeliseks hind ja paindlikkus, siis praeguseks on alles jäänud vaid paindlikkus. "Kallimaks on läinud praktiliselt kõik ehk filmieelarvetele tuli järsult otsa liita umbes 30 protsenti, et katta meeskonna transpordi, toitlustuse ja muud kulud. Seetõttu on ära langenud ka mõned välismaised filmiprojektid."