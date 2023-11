Eik peavoolumuusikat tegema ei hakka: ma ei taha oma moraali vastu minna

Uus album sündis peamiselt koostöös Mattias Tirmaste ja Maris Pihlapiga. Lisaks teevad albumil kaasa näiteks Villemdrillem, Mäx, Kirot ja Maria Kallastu. Seda, et tema uus muusika muutub peavoolulikuks, Sikk ei karda.

"Taustad on ikkagi sellised nagu mina tahtsin ja oma sõnad kirjutasin sinna nagu mina tahtsin. Pigem oli see selline eksperiment minu eksperimentaalsete albumite nimekirjas. Võtsin pigem lihtsamat muusikat tegevad artistid ja vaatasin, kuidas nad seal, kus mina oma muusikaga olen, hakkama saavad," selgitas ta.

Muusik arvab, et ainult peavoolumuusikat tehes kaotaks ta osa oma kuuljatest. "Ma olen oma sõrme natukene andnud, aga on mingid piirid, kust ma ei lähe üle. Ma ei taha oma moraali vastu minna."

Selleks, et muusikat kirjutada, ei jää Sikk inspiratsioonipuhangut ootama. "Mingil hetkel ma uskusin, et selline asi nagu inspiratsioon olemas, aga Andrus Kivirähk on vist öeldud, et tellimustöödega saad väga hästi aimu, et inspiratsiooni ei ole – sa pead lihtsalt maha istuma ja kirjutama. Tegelikult on see kõik su sees juba olemas," leiab ta. "Ideid on alati, küsimus on selles, kui laisk sa viitsid olla."

Sel suvel lõpetas Sikk BFM-is audiovisuaalse meedia eriala. Kuigi artist sai koolis nii muusikavideot kui ka filmi teha, ei plaani ta hetkel filmitegemise juurde jääda. "Ma ei taha turgu solkida ja hakata tegema mingisuguseid tegemise pärast tehtud filme," sõnas ta.