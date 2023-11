Ilmus Prantsuse keeleteadlase uurimus Johannes Aaviku keeleuuendusest

Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Gigantum Humeris" ilmus eesti keeles Prantsuse keeleteadlase professor Antoine Chalvini teos "Johannes Aavik ja eesti keeleuuendus", mis on seni kõige põhjalikum uurimus Aaviku panusest eesti keele arendamisse.

Antoine Chalvin on Pariisi Ida Keelte ja Kultuuride instituudi eesti keele ja kirjanduse professor, kelle monograafia "Johannes Aavik ja eesti keeleuuendus" on kõige täielikum käsitlus eesti keeleuuendusest, millel on olnud väga oluline osa eesti kultuuri, keele, keeleteaduse ja keelekorralduse ajaloos.

Värske teos on 2010. aastal ilmunud prantsuskeelse väljaande eestindus. Teoses antakse ülevaade nii eesti keeleuuenduse ajaloolisest kontekstist – Aaviku elukäigust ja tegevusest, keeleuuendusliikumise ajaloost ja osalistest – kui ka teoreetilistest lähtekohtadest ning uuenduste levikust ning sellega seotud keelelistest, kirjanduslikest ja ühiskondlikest teguritest. Raamatus esitatakse ka Aaviku uuendusettepanekute ning uudissõnade täielikud loendid.

Antoine Chalvini panus eesti keele ja kultuuri vahendajana prantsuse kultuuriruumi ei piirdu ainult Aaviku monograafiaga. Lisaks on ta avaldanud eesti keele grammatika, setode ajalugu ja kultuuri käsitleva raamatu, tõlkinud prantsuse keelde "Kalevipoja" ning palju muud.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti professori, näitleja ja tõlkija Anu Lambi sõnul avab Antoine Chalvin üksipulgi Aaviku läbimõeldud ja sidusa teooria ning näitab, milline on ajaloos üksikisiku roll.

"Chalvin tõstab Aaviku kilbile: eesti keeleuuendus on autori teada ainus katse eesti keelt estetiseerida, moodustades seeläbi omaette keeleuuenduse tüübi," ütles Lamp

Neljapäeval vestlevad Viru Keskuse Rahva Raamatus Aavikust ja raamatu autorist tõlkija Heete Sahkai ja Aaviku seltsi esimees Peep Nemvalts.

Antoine Chalvini raamat "Johannes Aavik ja eesti keeleuuendus" ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Gigantum Humeris". Väljaande ilmumist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Prantsuse Instituut Eestis.