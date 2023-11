Endla teatris esietenduv "Kurjus" viib vaataja vägivalla südamesse

Kolmapäeval esietendub Endla teatris Jan Guillou "Kurjus", mis on tegijate sõnul retk vägivalla südamesse.

Jan Guillou 1981. aastal ilmunud poolautobiograafilist noorteromaani "Kurjus" on tänaseks lugenud miljonid rootslased ning seda peetakse üheks mõjukaimaks vägivallavastaseks teoseks. Romaani põhjal 2003. aastal valminud linateos kandideeris parima võõrkeelse filmi Oscarile ning teosest loodud teatrilavastusi on mängitud nii Rootsis, teistes Põhjamaades kui mujal maailmas. Eestis ilmus romaan 2001. aastal ning jõuab nüüd esmakordselt lavastaja Laura Jaanholdi käe all ka Endla teatri lavale.

Näitleja Karl-Andreas Kalmet kehastab "Kurjuses" peategelase parimat sõpra, kes üritab kuidagi läbi selle, et käib mööda nurki, ellu jääda. "Me oleme julmas koolisüsteemis, kus on väga palju vägivalda," kirjeldas Kalmet.

Peategelast Erik Ponti kehastab näitleja Nils Mattias Steinberg. "Minu tegelase taust on ka üpris julm ehk siis julm koolisüsteem ei ole tema jaoks midagi uut. Seal koolisüsteemis otsustab ta, et nüüd on aeg hakata selle vastu võitlema. Koos Pierre´iga hauvad nad igasuguseid plaane, mis siis kas õnnestuvad või ei õnnestu," rääkis Steinberg.

Kuigi lavatükk räägib raskest teemast, oli selle prooviperiood väga lõbus. "Paradoksaalsel kombel on meil olnud kokkuvõttes erakordselt lõbus prooviprotsess. See on võib-olla mõnes mõttes kõige rõlgem lugu, aga hästi palju on nalja saanud," märkis Steinberg.

"Kurjuse" autor on Jan Guillou, lavastaja Laura Jaanhold, tõlkija Vladimir Beekman, dramatiseerija Anne-Ly Sova, kunstnik Illimar Vihmar muusikaline kujundaja Feliks Kütt, videokujundaja Mikk-Mait Kivi valguskujundaja ja videooperaator Ivar Piterskihh.

Lavale astuvad Nils Mattias Steinberg, Karl-Andreas Kalmet, Carita Vaikjärv ja Janek Joost.