Endlas astuvad Andrese ja Pearuna lavale Märt Avandi ja Priit Loog

Lavastaja Ingomar Vihmari sõnul tundus talle kõige õigem võtta ette just "Tõe ja õiguse" viies osa eelkõige sellepärast, et selles on olemas teatud rahu ja lõpetatus.

"Arvatavasti on ta järg sellele "Kolmele õele", mis ma tegin paar aastat tagasi. See, kuidas ma sellele materjalile lähenesin, tundus, et võiks nüüd samamoodi uurida "Tõde ja õigust"," sõnas lavastaja. "Võib-olla on see liiga suurustav, aga tahtsin uurida lähedalt seda inimese hinge. Ma ei tea, kas see on võimalik, aga ma olen ikkagi püüdnud seda teha," rääkis Vihmar.

"Tõe ja õiguse" viiendas osas on kolm peamist süžeeliini: Mäe talu vanaperemehe Andrese, Oru talu vanaperemehe Pearu ja mõlema talu noorte liin. Viimase neist on lavastaja jätnud tagaplaanile ja keskendub Andrese ja Pearu elule.

"Ta on nii meie oma ja ta on nii ikkagi nii sügavale minev ja puudutav. Loodan, et igaüks leiab sealt üles selle igatsuse selle Vargamäe järele," sõnas lavastaja.

Lavastuses mängib Pearut Priit Loog ja Andrest Märt Avandi.

"Mulle väga meeldib Andres ja ta meenutab mulle mu isa. See teeb selle rolli kallal pusimise võib-olla põnevamaks kui mõne muu rolli kallal pusimise. Ta on selline üsna kibestunud vana, ega tal ei ole läinud elus nii nagu ta oleks tahtnud või nii nagu ta noorena ette kujutas, nii et see on see tema sõlm, mida ta üritab siin lahti harutada," rääkis Avandi.