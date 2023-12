Klassikaraadio kontserdisari "Viis laulu" toob kuulajateni viis muusikalist kohtumist

Nagu paljudes kodudes, on ka Klassikaraadios käimas pühade-eelne sagin. Südamlikke kohtumisi on saadetes ja toimetuses iga päev, ikka lõppeva aasta auks ja uue ootel. Ringhäälingu aastapäeva eel saavad Klassikaraadio klaveritoas kokku mikrofonid ja muusika, kui viiel erilisel kontserdil kingivad muusikud kuulajatele mõnusa tunnikese oma loomingu ja mõtetega.

Esmaspäeval, 11. detsembril. Duo Mann & Juula

Juuli Kõrre ja Maria Mänd on viiuldajad ja lapsepõlvesõbrad Pärnust, kellele meeldib koos mängida pärimusmuusikat Balkani paladest eesti polkadeni. Pärimusmuusika on neid inspireerinud looma ka enda lugusid.

Saate helirežissöör on Ats Treimaa, toimetaja Lisete Velt.

Teisipäeval, 12. detsembril Tõnis Mägi

Armastatud laulja ja helilooja Tõnis Mägi ühendab kuulajaid mitmest põlvkonnast: tema muusika jutustab elust, armastusest, unustusest ja kaunitest kohtumistest. Hiljuti 75. sünnipäeva tähistanud Tõnis Mägi esitab oma uuemaid ja vanemaid laule.

Saate helirežissöör on Teet Kehlmann, toimetaja Marge-Ly Rookäär.

Kolmapäeval, 13. detsembril Anett ja Fredi

Anett ja Fredi on muusikaline kooslus, keda seob suur sõprus ja muusikaline keemia. Duosse kuuluvad laulja ja laulukirjutaja Anett Kulbin ning hinnatud kitarrist ja produtsent Frederik Küüts. Anett ja Fredi alustasid koostööd 2019. aastal, mil sündis duo esimene lugu "Write About Me".

Tänavu septembris andsid Anett ja Fredi välja oma esimese ühise albumi "Read Between the Lines", millel saavad Aneti sõnul kokku kahe muusiku stiil, vestlused, mõttevälgatused, kogemused, igapäevaelu ja unistused. Suur osa duo lugudest räägib armastusest ja inimsuhetest.

Saate helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.

Neljapäeval, 14. detsembril Vaiko Eplik

Paari tuhande laulu autor Vaiko Eplik esitab Klassikaraadio klaveritoas valiku oma vokaal-instrumentaalmuusikast ning vahest mängib kitarri kõrvale ka klaverit.

Saate helirežissöör on Rain Orgus, toimetaja Lisete Velt.

Reedel, 15. detsembril Rahel Talts

Rahel Talts on noorema põlvkonna džässmuusikute seas üks silmapaistvamaid pianiste. Ta on pärit Pärnust, lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli ning õppinud Taanis džässklaverit. Tal on mitu aktiivset rahvusvahelist ansamblit.

Rahel on pärit muusikalisest suguvõsast, tema isa on kitarrist Marek Talts ja vanaisa legendaarne džässmuusik Helmut Aniko. Klaveritoa kontserdil mängib ta eelkõige omaenda kirjutatud palasid, aga võib-olla ka mõne jõuluaega sobiva džässistandardi.

Saate helirežissöör on Ats Treimaa, toimetaja Ivo Heinloo.

Kontserdid on Klassikaraadio otse-eetris 11.–15. detsembril kell 14, ETV2 näitab salvestusi alates 26. detsembrist kell 21.50. Kontserdid on järelkuulatavad Eesti Raadio äpis.