Lennusadam läheb muuseumi uuendustöödeks mitmeks kuuks kinni

Meremuuseumi püsiekspositsioon Lennusadamas avati 2012. aastal. Sestpeale on sinna piletiraha jätnud veidi üle kahe miljoni külastaja.

Uuenduste põnevaim osa on raskete esemete teisaldamine remondi võimaldamiseks. Kahurilavalt tuleb ära viia osa nõukogudeaegseid suurtükke, et asendada need Eesti merejõudude ajaloo väljapanekuga.

"Need kahurid tulid ju siia enamuses enne allveelaeva Lembit. Ja me peame leidma need vahendid, sest me allveelaeva enam liigutada ei saa. Seda käiguteed ei olnud ka olemas, millel me oleme. Nii et logistiline lahendus on üsna keeruline, et tõsta ära ilma seda käigusilda likvideerimata," selgitas meremuuseumi juhatuse liige Urmas Dresen.

"Järgmine raske asi on õhutõrjetank – 28 tonni. Samamoodi peab ta siit ära lendama võimalikult kergelt ja elegantselt, sest see ala /.../ jääb tulevikus puhtalt vesilennundusele," rääkis Dresen.

Üks esimesi vrakileide – Maasilinna laev – pole nii uhke kui viimati välja kaevatud koged, kuid saab uue tausta.

"Põhimõtteliselt ta jääb sama koha peale, aga uuendus saab olema eelkõige selles Maasilinna laevavraki taustas ja Maasilinna laevavrakiga liidetavates allveearheoloogia stendides," ütles Dresen.

Muuseum saab rohkem simulaatoreid ja osadele eksponaatidele on parem ligipääs. Seejuures mõeldakse eelkõige lastele.

Lennusadam on avatud aasta lõpuni. 1. jaanuarist algab uue kujunduse ehitus. Paljud külastajad maksaks ilmselt mitmekordset piletiraha, et näha, kuidas suurtükke ja õhutõrjesoomukit ära tõstma hakatakse, kuid seda vaatama ei pääse.