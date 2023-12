Galerii: HAKI galeriis avati Narihiro Matsumoto näitus

Varnjas, Voronja galerii residentuuris töötab kaks kuud Jaapani kunstnik, lavakunstnik, näitleja ja fotograaf Narihiro Matsumoto, kes tõi kaasa ka oma fotoseeria "35-39", mida näeb jaanuari keskpaigani Tartus, Haki galeriis.

Fotodel kujutatud maastikud on ehedad, ehkki mõjuvad kohati nagu fototöötlus, kollaaž või etenduskunsti akt. Kunstniku jaoks on oluline tabada ja jäädvustada kindel hetk, mille saavutamiseks on ta valmis läbima ajamahuka tööprotsessi.

"Narihiro Matsumoto loob maastikule sellise justkui võimatu maailma, ja see võtab kaua aega," ütles HAKI galerist Silja Truus. "Ettevalmistusprotsess on umbes kaks nädalat ja kohapeal umbes kaks tundi ja lõpuks tehakse üks klõps ja nii ongi, et see, mida te näete, oli päriselt sel hetkel olemas."

"Ta ise ütles, et ta on eternalist oma ajakäsitluse poolest," lisas Truus. "Tema jaoks on justkui kõik ajahetked reaalsed, nii minevik, olevik kui tulevik ja kõik need hetked, mida ta siin on kujutanud, on seotud kuidagi tema mälestustega. Ta justkui soovib seda uuesti läbi elada ja sel hetkel on tema jaoks minevik sama reaalne kui foto tegemise hetk."