Jaapani kunstnik esitleb Tartus kümme aastat valminud fotoseeriat

Kolmapäeval kell 18 avatakse Tartus Miga kunstiruumis Jaapani kunstniku Narihiro Matsumoto isikunäitus "40–42". Tegemist on kunstniku uusima fotoseeriaga, mis lõpetab kümme aastat kestnud loomingulise teekonna ning jõuab esmakordselt publiku ette just Eestis.

Kümme aastat valminud seeria "40–42" lõpetab kunstniku sõnul ühe olulise peatüki tema loomingus.

"Punkt venib jooneks ja sellel joonel seistes on vaikusest täidetud ruum. Läheduses on midagi karedat ja vägivaldset. Liikudes läbi oranži ja magenta jõuab see sari siniseni. Mul on väga hea meel esitleda selle sarja viimast osa, millega alustasin kümme aastat tagasi," kirjeldas ta.

Narihiro Matsumoto sai Eesti publikule tuttavaks 2023. aastal Haki galeriis toimunud isikunäitusega "35–39". Sellele järgnes kahekuuline residentuur Voronja galeriis Peipsi ääres. Just seal kogetu on saanud ka uue seeria üheks varjatud lähtepunktiks, sest jäätunud Peipsi järvel kõndimine ja kõikjal laiuv valge maastik olid kunstnikule unustamatuks kogemuseks.

"Kuigi ma polnud kunagi varem sellist maastikku näinud, tundus see kuidagi tuttavana," ütles ta. Matsumoto loodab, et vaatajad suudavad Peipsi mõju ka uutes fotodes tajuda, kuigi see avaldub pigem emotsiooni kui otseste motiivide kaudu.

Kõik Matsumoto teosed sünnivad päris ruumis, kasutades reaalseid objekte ning ilmastiku- ja valgusolusid. Kunstniku jaoks ei ole kõige olulisem see, kas vaataja usub nähtut.

"Ma pean oluliseks seda, et olen pildile kantavaid objekte ja maastikke oma silmaga näinud. Ajastul, kus fotosid saab kergesti manipuleerida, tekivad inimestel sageli kahtlused. Minu jaoks ei ole oluline, kas nad usuvad seda või mitte. Teose loomine ise on minu jaoks kingitus," ütles Matsumoto.

Tema sõnul ei pea kunst vaatajalt alati seletusi nõudma. "Mul oleks hea meel, kui inimesed vaataksid minu töid samamoodi nagu merd või järve. Või nii, nagu istutakse vaikselt pargipingil, ilma et peaks liiga palju mõtlema."

Narihiro Matsumoto näitust "40-42" saab külastada Miga galeriis 25. oktoobrini.