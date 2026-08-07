Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

Jaapani kunstnik Narihiro Matsumoto on saabunud tagasi Tartusse. Ülikoolilinna ei tulnud kunstnik aga tühjade kätega, vaid tõi kaasa ka oma uusima, üheksast fotost koosneva seeria. Fotoseeria on valminud küll Jaapanis, kuid esimest korda jõuab see publiku ette just Eestis, Miga kunstiruumis. Seda seetõttu, et seeria inspiratsioon pärineb kunstniku Peipsi ääres veedetud talvest, mis pakkus unustamatuid mälestusi.

"Kõige suurem elamus oli ikkagi see, et sain Peipsi järvel kõndida. Järv oli jääs ja selle peal sai liikuda. Sellist kogemust Jaapanis ei saa, võib-olla mõnes teises riigis küll. Aga see, et mina sattusin just sel ajal ja just sellises olukorras sinna ning sain seda vaatepilti näha, on midagi, mida sain kogeda ainult Peipsi järvel. Lisaks on talvel kõik valge ja palju asju on lume all peidus," rääkis kunstnik.

Eesti talve koges jaapanlane kaks kuud – selle aja sisse mahtus Peipsi jääl kõndimise kõrval nii 20-kraadine pakane, külma tõttu lõhkenud torud ja lumme mattunud maastikud.

"Ta võttis selle tunde, selle talvise karguse ja külma ja hämaruse kaasa ja siis hakkas looma. Siin on näha sellist tumedust ja kargust. Ja nagu ta ise ütleb - karedust. Võib-olla sümbolites seda Peipsi järve üles ei leia, aga selles atmosfääris on siin tegelikult see Eesti talv tunda küll," kommenteeris galerist Raul Oreškin.

Näitusel nähtav fotoseeria pole sündinud aga tavapärasel viisil. Iga teost alustas kunstnik joonistustest, misjärel ehitas valmis objektid. Sündinud objektid viis Matsumoto omakorda aga mere äärde, kuhu lõi n-ö lava, mille peal objekte lõpuks pildistada.

"Ehitusprotsess võib kesta nädal isegi ja siis ta ootab õiget valgust ja ilmastikuolusid, teeb ühe klõpsu ja siis see klõps on siin seintel näha. Kõik need teosed, mida me siin näeme - lääne inimestena meile tundub, et need on võib-olla arvutis tehtud, tänapäeval isegi võib-olla mõni kahtlustab AI-d, aga kõik need teosed on päriselt olnud, ta mitte midagi juurde ei komponeeri sinna pärast arvutis," rääkis Oreškin.

Matsumoto isikunäitus on Mikrogaleriis avatud 25. oktoobrini.