Kinodesse jõuab Eestis toodetud USA õudusfilm "Päästa meid"

Filmi tootmine toimus täies mahus Eestis 2021. aastal. Filmi režissöörid on Lee Roy Kunz, kes mängib filmis ka peaosa, ja Cru Ennis ning operaator on Isaac Baumann. Peale režissööride ja operaatori oli kogu filmi meeskond Eestist ja eestlaste regionaalsed partnerid.

Filmis astuvad üles näitlejad Alexander Siddig ("Game of Thrones", "Peaky Blinders", "Star Trek") ja Thomas Kretschmann ("King Kong", "Resident Evil" jt), kelle kõrval on põhirollides ka itaallanna Maria Vera Ratti ja Eesti näitleja Jaune Kimmel. Lisaks on filmis palju teisi Eesti näitlejaid kõrval- ja taustarollides. Kogu rahvusvaheliste näitlejate valiku viis läbi Eesti ettevõte Agency Icon, Terje Kissa ja Kärt Väinola juhtimisel.

Tähelepanu on pälvinud filmi grimmi eriefektid ja selle kunstnikud Liisi Põllumaa ja Anders Bratås (Rootsi), kes esitati ka USA grimeerijate liidu auhindadele (11th Annual Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards). Hetkel on esimene voor läbitud ning grimmikunstnikud on valitud pikka nimekirja, mille põhjal hakkavad sealse erialaliidu liikmed hääletama.

Film võeti üles Lagedi mõisas, Rogosi mõisas, Sagritsa muuseumis, Maardus, Kuusalus, Suurupis, Paldiskis, Kiiu-Soodla metsas, Tallinnas Toompeal, Volta tehases, Balti jaamas, Energia kohvikus, Edelaraudtee depoos, Mustpeade majas ja eramajades-korterites

Filmis saadab Vatikan saadab kaks preestrit kaugesse kloostrisse, kus üks nunn (Maria Vera Ratti) väidab, et on pühast vaimust viljastunud. Kristlike detektiivide missiooni põhjuseks on iidne ettekuulutus, mille kohaselt peaks neitsil sündima kaksikud poisid, kellest üks on uus Messias, teine aga Anti-Kristus.