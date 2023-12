Jõulud ilma jõululauludeta: värske mitte-jõululaulude pühade-playlist

Kuulake kasvõi seda Fred Againi ja Brian Eno lugu "Enough" ja tulge mulle ütlema, et see on vähem jõululaul kui "Püha öö". Mul hakkavad küll vähemalt hingekellad helisema. Või siis Pia Fraus ja nende tänavu ilmunud "French Exit", samuti sobib imehästi glögi ja seaprae ja hapukapsa kõrvale. Ka Lil Yachty tänavu ilmunud kauamängivast on mingi pühade-soojus olemas, nii üllatav kui see ka pole. Ja nii edasi, ja nii edasi.

Järgides ravimireklaamide head traditsiooni, siis ütleme ka: ERR-i mitte-jõululaulude playlist ei taotle püha tõde ega ürita ka Sinatra või Crosby staatust pühadelaulikutena kuidagi murda, vaid pakub lihtsalt võimaluse korraks nupp teise asendisse keerata, aga võimaldab seejuures ikkagi tutimütsi pähe ja villased sokid jalga jätta.