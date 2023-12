Abiks kuuse all: laste luuletused rahvusraamatukogu jõulusalmide konkursilt

*

Põhjapõder sammalt närib

Jõuluvanalt aru pärib

Miks vaid lapsed saavad komme

Eile täna ja ka homme

Jõuluvana kostab vastu

Enne kui ta saani astub

Kulla põhjapõder tea

Sammal põdrale on hea

Roslyn, 8-aastane

Kingitused internetist

Jõuluaeg on imeline,

jõulurahu nimeline.

Arvuti kui lahti teen,

tervitab sealt jõulumees.

Kutsub ostma kinke ta,

ainult kliki linke sa.

See on tänapäeva moodus,

kuidas saada jõulusoodust.

Internet on igal pool,

sussi sees ja õhus.

Mina ostlema ei pea,

see ju jõuluvana kohus.

Desmond Brent, 12-aastane

*

Lumi tuli maha, emme võttis lumesaha,

mina laste sahaga tahan ema aidata.

Ehitame kelgumäge, sealt alla lasta on nii äge.

Lumelossi tahan ka, vaja ema aidata.

Uku, 7-aastane

Jõulujama vanaisaga

Igal aastal jõuluajal,

siis kui kell lööb lööki viis,

kordub täpselt sama jama.

Miks ei õppust võeta siis?

Juhtub see, et vanaisa

kaebab, et tal õhku vähe.

Pikka juttu ta ei lisa,

hoopis jalutama läheb

Ja kas tahad või ei taha –

taaskord juhtumas on nii:

rasked sammud ukse taga

jõuluvana jälle siin.

Ja siis jälle mina visalt

astun jõuluvana ette.

Salmi loen, et vanaisa

saaks ka jõulupaki kätte.

Marjanna, 11-aastane

*

Tere, lumememmeke,

piparkoogimehike!

Üks on jahust, teine veest,

mõlemal on süda sees.

Aga keegi veel on teel,

see on tore jõulumees!

Riinu, 8-aastane

Hullud jõulud

Jõuluvana istub toolil, tema ümber kingid.

Jõulumemm ta kõrval möllab, laual kringlid, singid.

Päkapikud ringi käivad, kaval nägu peas.

Kuhu jäid kõik jõulukingid, mis olid vaibal reas?

Jõuluvana segaduses, laste rõõm nüüd kustub.

Tuleb kära, jonnihoog, jõuluõhtu luhtub.

Jõulumemm see tõreleb ,,Päkapikud,ruttu!"

Leidke kingid toredad, et jõulurõõm ei tuhmuks!"

Jõuluvana kingid kaenlas, otsib tikutulega.

Kuidas leida üles maja, kus lapsed kurva tujuga.

Jõuluvana astus tuppa, jagas kadund kingid.

Lastel jälle nägu rõõmus. Hullud jõulud mingid!

Victoria, 11-aastane

Tere jõulud!

Jõulud on ilus aeg,

õues päkapiku jälgi näen.

Ja mul on päkapikumüts

ning õunakook on ahjus küps.

Siis sammud õue sean,

jõuluvana saan on seal.

Saanis kingikotti näen,

ehmatusest mul kinnas kukub käest.

Lõpuks jõuluvana tuleb

ning ma silmad kiirelt sulen.

Ja kui jälle silmad avan –

näen, et hoopis voodis laman.

Mariite-Marleen, 10-aastane

Õuna unistus

Puuladvas tukkus üksik õun,

peagi naases päiksetõus.

Üks jänes puu all pikutas,

seal ta tunde unistas.

Mitmeid päevi muudkui ootas,

järsku puu latva vaatas.

Punakas õun sealt alla kukkus,

jänes selle kiirelt üles noppis.

Viis ruttu koju koogi sisse,

kook läks jänkupere kõhtudesse.

Kook neil säras jõululaual,

magus lõhn seal püsis kaua.

Nii täitus õuna unistus,

sai koogist ilus mälestus.

Eliise ja Kirke, 10-aastased

Teistmoodi jõulusoov

Jõuluvana, kas sa saaks

Teha jõuluimet

Et ükskord lõppeks ära Koolikiusamine!

Mis on viga kiusupunnil

Et peab teisi alandama

Omaenda tigedust

Aina välja valama?

Kingi mõistmist, sallivust

Sõbralikku meelt

Ehk kaob siis näriv vajadus

Teritada keelt!

Liisa Maria, 11-aastane

Ootus

Päev on lühike ja pime,

ootan aknal jõuluimet.

Tuleks lumi, paks ja kohev,

jookseks õue, otsekohe!

Mirjam, 7-aastane

*

Jõuluvana kulla pai

Palun kingi mulle suhkrusai

palun seda ainult ära söö

Tee peal minu juurde

muidu sa ei saagi mulle midagi kinkida

ja sa ei mahu minu korstnast sisse

ja ei mahu saani ära

siis ilma sinuta ei ole mingeid jõule.

Markus, 11-aastane

Jõulukuu imed

Päkapikud piilusid,

majast majja liikusid.

Lumi maha tuli taas,

jõuluvana tuli ka.

Lumememmed kerkisid,

lumelossid valmisid.

Tulukesed särasid,

luues jõuluimesid.

Ats Gustav, 12-aastane

Väike päkapikk

Päkapikk on pika päka jagu pikk

ja väga pidulik ja õnnelik.

Ta tantsib ja hüppab

ja teisi tantsupõrandale lükkab.

Ta kõvasti rokib

kuniks ära kuluvad ta sokid,

siis sokid puhtaks siputab

ja kuuse otsa riputab.

Jõule kaunistavad paugud

ja päkapiku sokiaugud.

Kaarel ja Tambet

Jõulud

Jõulud õkva ukse een,

kus mu undruk udupeen?

Kuis om latse täämba olnud?

Tüli, koerustükke polnud?

Kae me taren kuusk om illus,

kuskilt päkapikk ka piilus.

Istke lauda armsad velled,

eemalt kostse aisakellad.

Jõulud üten võtku hää

end sa rahuaega sää

Andre, 9-aastane

Jõulusoov

Suvi läks ja sügis tuli,

nüüd ju olema peab tubli.

Sest varsti käes on jõuluaeg,

siis ju kingitusi saab.

Ei ma taha kommi, küpsist.

Vaid, et keegi poleks üksi.

Ja, et ilmas lõppeks sõda

ning kõik me oleksime sõbrad.

Teneli, 11-aastane

Põhjapõder Sass

Põhjapõder on kaunis loom,

kõigile ta rõõmu toob.

Jõuluvanal aitab ta

kinke lastele jagada.

Ta on põhjamaade pealik,

ta on väga tark ja teadlik,

nimeks on tal suur Sass,

kodus on tal oma kass.

Chris Robin, 9-aastane

*

Lumised kuused mulle meeldivad.

Lumehelbed hüppavad.

Majad lumega on kaetud.

Jõulukuul tähed säravad, linnud siristavad kenasti.

Varesed ja harakad on siin, minu maal

jalutamas, jõulusööki otsimas.

Kitsed ja põdrad hüppavad lumes.

Suured jäljed lumme jäänud.

Hilda Johanna, 5-aastane

Minu päkapikk

Minu päkapikul pole nime,

kui ta tuleb, on see ime.

Meil ju aknad-uksed lukus,

kasski valvab ega tuku.

Pime on nii toas kui tallis,

elekter on ju väga kallis.

Öösel kui mul pole und,

taevast langeb valget lund.

Hommikul on uni magus,

aga süda ärevusest tagus.

Taevasse veel pole tõusnud päike,

kuid sussi sees on juba komm, nii väike.

Sofia Eliisa, 11-aastane

*

Palun lumi tule maha

Ilma sinuta on paha

Pärast sinu tulemist

Ainult õues olen vist

Rõõmsalt kargab meie pere

Kelgud-suusad: "Tere-tere!"

Ossa raks, nüüd läheb valla

Oi, kuis sõidan mäest alla

Googlist leidsin kelgu ma

Ilusa ja kiire ka

Lõbus, vahva jõulumees

Õues lambist meie ees

Heast meelest hüppan lakke

Naratades avan pakke

Emily, 10-aastane

*

Iga sussi sisse peidab

Väike kommipoiss ennast

Kiirabiauto ka leiad

Vahel leiad rahakoti

Issi mütsi sees on kommid

Kui sa hästi otsid

Laura-Ly, 4-aastane

*

Kuuse all on päkapikk,

porgandit ta närib.

Et uuel aastal hästi näeks,

kes on hea, kes kuri

Andro, 7-aastane

*

Lumi, lumi, lumi...

Ei olegi enam suvi!

Matilda, 3-aastane