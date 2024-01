Radioheadi liikmete bänd The Smile esineb augustis Lätis

The Smile sai oma nime briti poeedi Ted Hughes'i loomingu järgi ning alustas tegevust pandeemia ajal. "Meil ei olnud selleks palju aega, aga tahtsime siiski koos mõned lood ära lõpetada. Pidime pidevalt lõpetama ja uuesti alustama, kuid see omamoodi õnnelik viis, kuidas muusika teha," meenutas Greenwood. Radioheadi trummar Philip Selway arvates on erinevate muusikaliste projektidega tegelemine igati tervislik ning on põnev jälgida, mida erinevad muusikalised kaaslased su ideedest üles nopivad.

The Smile liikmeteks on Radioheadi loominguline tandem Thom Yorke (vokaal, kitarr, bass, klahvpillid) ja Jonny Greenwood (kitarr, bass, klahvpillid) ning trummar Tom Skinner, kes on olnud trummariks ja perkussionistiks serinevates projektides, sh jazz-bändis Sons of Kemet.

The Smile astus esimest korda rahva ette üllatusesinejana Glastonbury festivalil aastal 2021, millele järgnesid kolm kontserti Londonis. 2022. aasta kevadel ilmus bändi debüütalbum "A Light For Attracting Attention", mille produtseeris Radioheadi kauaaegne produtsent Nigel Godrich. 26. jaanuaril ilmub ka uus album, mille produtsendiks on Sam Petts-Davies.