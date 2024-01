Rapla KEK-i haldushoone on taas müügis

Endise Rapla KEK-i haldushoone projekteeris arhitekt Toomas Rein. 2015. aastal tunnistati see ENSV aegse kolhoosiehitisena kultuurimälestiseks, kuus aastat hiljem nimetas arhitektide liit selle sajandi kümne tunnustamisväärse arhitektuuriobjekti hulka. Üle kümne aasta on Okta Centrum kuulunud osaühingule Stipend Investments, enamuse ajast on maja seisnud aga tühjana.

"Aastaid oleme ise otsinud siia head lahendust, aga kuidagi alati on tasuvusarvestuses väikelinnale omaselt piirangud ees," ütles Stipend Investments OÜ juhatuse liige Kristjan Aller.

Mõned aastad tagasi tundsid Okta Centrumi vastu huvi ka Rapla vallalavalitsus ja kohalik muusikakool, kuid ometi mõttest loobuti.

"Ruutmeetrite hulk, mis siin oli ja meie vajadused nii muusikakooli kui ka Rapla vallavalitsuse ametnike jaoks oli liiga suur," ütles Rapla vallavanem Gert Villard.

Omanike peas on liikunud mõte, et uhke spordisaaliga keskus tuleks ümber ehitada väikekorteritega elamuks või hotelliks, kuid alati on puudu jäänud riskijulgusest.

"Kõige lihtsam oleks maja muidugi rekonstrueerida büroohoonena, nii peaks teda kõige vähem ümber ehitama. Nii oleks ka kõige väiksem kulu mõttes ehitushind," ütles Aller.

Kaheksanurkse põhiplaaniga astmeline, kaunilt maastikku sulanduva maja ehitustehniline seisukord on muinsuskaitse hinnangul hea, kuid probleeme võivad tekitada uue kasutusfunktsiooni leidmine ja sellega kaasnevad ümberehitused.

"Siin on tõesti meil peamised piirangud just selles arhitektuurses välismahus ja nendes detailides, mis on originaalina säilinud nii sees kui väljas. Õnneks selle kaitse alla võtmise ajal ka arhitekt Toomas Rein ise oli nõus uue rolli otsimisel konsultandi või ka loovisikuna kaasatud olema, et kui siin mingid arhitektuursed muudatused tulevad," ütles Muinsuskaitseameti Raplamaa nõunik Andrus Rospu.

Aller lisas, et Stipend Investments OÜ on valmis arutama ka kaasomanikuks jäämist.