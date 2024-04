Rapla muusikakooli uue hoone muudetava akustikaga saal mahutab 140 kuulajat

Rapla Muusikakoolis saab õppida 13 erinevat pilli ja soololaulu. Vanas kontorihoones tegutsenud muusikakoolile otsiti uusi ruume 15 aastat, lõpuks leiti, et uue maja ehitamine tuleb odavam.

"Topeltseinad, kõik see, mis on praegusel sajandil väga vajalik muusikakooli õppeks, on väga keeruline mingisugusesse teise majja ehitada ja on ka palju kallim," ütles Rapla Muusikakooli direktor Rita Kikajon.

"Igal pillirühmal on ikkagi oma ruum. Saal mahutab nüüd ju palju rohkem lapsevanemaid saali kuulama ja lapsi lavale mängima. Elukvaliteeti on tunduvalt tõstetud," ütles lapsevanem Ly Vaikmets-Vain.

Uue maja projekteeris Hirvesoo Arhitektibüroo ja ehitas osaühing Riser Ehitus. Projekteerimine, ehitamine ja sisustamine maksis veidi alla 3,5 miljoni euro, rahandusministeerium aitas vähendada Rapla valla kulutusi veidi enam kui miljoni euroga, sest tegemist on liginullenergiahoonega.

"Hoone on väga soojapidav ehk hoone edasised ülalpidamiskulud peaksid olema tegelikult suhteliselt madalad," ütles Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra.

Kõige suurem heameel on kooliperel mõistagi muudetava aktustikaga kontserdisaalist, mille lavale mahub vajadusel ära ka sümfooniaorkester.

"Eeldame, et klassikalisi pille oleks võimalik siin saalis kuulata ilma mikrofonita ja ilma võimenduseta. Või siis näiteks kui mängib sümfooniaorkester, siis on meil need kardinad üleval, mis me saame siis vastavalt vajadusele allapooole lasta, et akustikat reguleerida," lisas Kikajon.