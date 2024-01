Võrumaa kunstnik talletas maalidesse Võru ja Tartu kaduvate majade lugusid

Kriguli majade maalidesari sai alguse ühest suvalisest keldri sissekäigust, mis jõudis temani läbi internetis nähtud foto.

"See foto meenutas mulle jubedalt minu esimest ateljeed, kus oli niisugune keldri sissekäik ja minu esimene ateljee 1985. aastal oligi keldris. Siis ma avastasin, et mul ei ole õigeid pintsleid, et selliselt lähenedes maalida. Ostsin uued pintslid ja sõitsin autoga mööda linna, avastasin maja, mis on nagu modell. Ja siis ma sain aru, et ilmselt tuleb sellest pikem sari, et need vanad majad, mis on ajahamba puretud, on mind lummanud," kirjeldas Krigul.

Enamik maalidest on tehtud Võru linna majadest, mis on moel või teisel seotud Kriguli elukäiguga – nendes sisehoovides on uidatud või käidud külas sõpradel-tuttavatel.

Ent näituselt leiab ka Tartu ja Tallinna maju. Tegemist on ainulaadsete piltidega, kus on talletatud ka muidu pilgu eest varjus olevaid nurgataguseid.

"Sunnik on see üles leida, sest väga paljud sellistest nurgatagustest väga suure tõenäosusega kaovad. Ehk kas need lammutatakse või nad renoveeritakse mingil väga jäledal kombel, tulemus on sama. Tema on nüüd jäädvustanud küll selle momendi, mis praegu veel on, nii et Meelis maalib ju vanade aegade kuldset tolmu," kommenteeris kunstnik Aivar Rumvolt.

Kokku on näitusel 23 maali, kus mitmel maalil olevad hooned on tabatud nende viimasel hetkel enne renoveerimist või lammutamist.

"Ma pean tunnistama, et neid modelle on jäänud väheks, linn on suhteliselt korda tehtud. Au ja kiitus Võrule. Igale poole olid aiad ehitatud, majad olid üle värvitud, uued katused. Aga noh, leiab, ei ole asi lootusetu," sõnas Krigul.

Näitus "Majad ja ajad" jääb avatuks Võru linnagaleriis kuni veebruari lõpuni.