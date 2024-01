Arvustus. "Nulliklubi": maailmalõpp sinus eneses

Jessica Hausneri "Nulliklubi" seanss algab hoiatusega, et see võib sisalda häirivad stseene toitumishäirete kohta ja hoiatus pole asjata. Filmis on episood, mis sunnib tundlikuma vaataja pilku kõrvale pöörama, jättes seeläbi tahtmatult hoopis rohkem ruumi enda fantaasiale, kuid see näitab, et stseen mõjub ja lavastus töötab.

"Nulliklubi" on teostuselt üpris kuiv, võib öelda, et range ja kammitsetud, järgides filmi sisulist arengut. Lugu viib eliitkooli, kus gümnaasiumiastmes võetakse vabaainet andma "toitumisekspert" Ms Novak (Mia Wasikowska). "Teadliku toitumise" kursusele paneb end kirja seitse noort, igaühel oma põhjused: kaalu langetamine, huvi toiduökoloogia vastu, roheline mõtlemisviis või siis lihtsalt soov saada punkte stipendiumi tarvis. Muidugi ei lähe kõik nii nagu lapsed ette kujutavad ja nad leiavad end peatselt katastroofile viivas keerises, kus maailmalõpp ei alga mitte väljast, vaid su enda kehast.

Hausner selgitab mehhanisme, kuidas toimub heausklike, hästi kasvatatud ja kindlustatud noorte ajupesu, kuidas korralikust noorukist võib mõne kuu jooksul saada ideoloogiline tööriist, mis võib kahjustada nii ennast kui ka teisi. Muidugi on see protsess ebamugav aktsepteerida, kuid ilmselt nõuab praegune aeg ka teistsuguseid lähenemisi: näiteks võib siia kõrvale panna "Jokkeri" (Todd Phillips, 2019), "Huvitsooni" (Jonathan Glazer, 2023) ja ka Hausneri kaasmaalase Ulrich Seidli "Sparta" (2022).

"Nulliklubi" ("Club Zero") Autor/allikas: Kaader filmist

Ms Novak usub ihust ja hingest oma tegevuse õigsusse, ehkki vaataja ei saa teada, mis on ta motiivid. Selle maailma jaoks, mida oleme harjunud normaalseks pidama, on ta vaimuhaige, kes lähtub ettekujutustest ja valeinfost ning on võtnud oma eesmärgiks reaalsust ümber kujundada. Ühtlasi osutab Hausner ka turuhoovuste kanda jäetud hariduskorraldusele, mis võimaldab tegutseda kahtlastel erakoolidel ja veelgi kahtlasematel koolitajatel. Netiavarustes võib leida ka eestikeelseid koolitajaid ja koolkondi, mis lubavad saada üliinimesteks, valgusetöötajateks jms. "Nulliklubi" osutab viltuläinud tervisekäitumise kaudu laiemale probleemile tänapäeva infoühiskonnas, milleks ongi valeinfo levik ja kergeusklikkus, mis annab sellele sobiva kandepinna.

Peale kammitsetud lavastuse ja seda toetavate kadreeringute (operaator Martin Gschlacht) teevad filmi ka tugevad rollisooritused Mia Wasikowskalt ja noortelt, lapsi mängivailt näitlejailt. Wasikowska Ms Novak on läbitungimatu ilmega missioonisõdur, toitumisfüürer, kes lähtub oma tegevuses kõrgemast eesmärgist kui me keegi suudaks mõista. "Nulliklubis" üles astuvatele noortele näitlejatele on see esimene ja ilmselt mitte viimane film, sest neile antud ülesandega – näidata murdeeas olevate noorte manipuleeritavust ja kompromissitut söakust end kehtestada – tulevad nad nauditavalt toime.