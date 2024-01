Trieste kaastootmisturul pälvis autasu Vallo Toomla film "Beatrice"

Trieste filmifestivali kaastootmisfoorumi When East Meets West Itaalia–Balti arendusauhinnad anti välja kuuendat korda esmaspäeval. Üks auhinnasaajatest on Eesti-Itaalia koostööprojekt "Beatrice".

Balti-Itaalia arendusauhinnale pandi alus 2018. aasta, et tihendada nelja riigi vahelist koostööd. Arendusauhinna eesmärk on rahastada Itaalia ja Balti riikide koostöös sündivate täispikkade mängu-, anima- ja dokumentaalfilmide arendust. Sel aastal on arendusfondi suurus 40 000 eurot. Balti–Itaalia arendusauhinna žüriisse kuulusid Laura Salerno Itaalia kultuuriministeeriumist, Dita Rietuma Läti filmikeskusest, Laimonas Ubavičius Leedu filmikeskusest ja Edith Sepp Eesti Filmi Instituudist.

Auhinna pälvinud Eesti peatootmises valmiv mängufilm "Beatrice" on Vallo Toomla teine täispikk mängufilm, mis valmib Eesti–Itaalia–Poola kaastootmisena. Filmi Eesti-poolne tootja on Stellar Film ning produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Paulson.

Mängufilm "Beatrice" uurib uue elu alustamist pärast surma tänu tehisaju arengule, mis võimaldab teadvuse ja hinge ühest kehast teise ülekandumist. Film laiendab seda teemat, rõhutades, et nii nagu üksikisik peab uue võimaluse saamisel uue kehaga kohanema, looma uue identiteedi, nii peab ka ühiskond kohanema uute väljakutsetega, nagu kliimamuutused, globaalne ränne ja tehnoloogilised edusammud.

Lisaks pälvisid toetuse Läti–Itaalia koostöös valmiv dokumentaalfilm "Veepiir", mis käsitleb kruiisilaevade mõju keskkonnale ja Leedu–Itaalia koostöös valmiv dokumentaalfilm "Hermani lootus", mis jutustab loo Leedu preestrist ja tema hoole all olnud orbude traagilisest saatusest Rwanda genotsiidi ajal 1994. aastal.