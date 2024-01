Alar Karis: näitame maailmale, et ka väikestes kohtades saab kultuuri teha

Reedel sai Tartus avapaugu Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta. President Alar Karis sõnas ERR-ile antud intervjuus, et tiitliaastaga näidatakse kogu maailmale, et kultuuri saab ka väikestes kohtades teha.

Sirje Karis soovib, et alanud tiitliaasta toob Tartu ja Lõuna-Eesti kultuuriasutustesse rohkelt külastajaid. "Ja ma loodan, et see ei lõppe selle aastaga, vaid kestab ikka edasi ja edasi," sõnas ta ning lisas, et samuti soovib, et kultuuritöötajate silm ikka edasi säraks.

Tiitliaasta korraldajad loodavad, et 2024. aastal külastab Tartut vähemalt miljon inimest. President Alar Karis loodab, et Tartu ja teised Lõuna-Eesti linnad näitavad kogu maailmale, et kultuuri on võimalik ka väiksemates kohtades, mitte ainult Viinis ja Pariisis teha. "Ma usun, et me suudame seda," avaldas president lootust. "Tartu on on Eesti ja Euroopa mõttes kultuurikants."

Kuula ka presidendi avatseremoonial peetud kõnet: