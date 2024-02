Ilmus Eesti loovuurijaid tutvustav lühifilmide kogumik

Muusika- ja Teatriakadeemia, Kunstiakadeemia ning Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koostöös on sündinud Eesti loovuurijaid tutvustav lühifilmide kogumik.

Oma loovuurimuslikke projekte tutvustavad kunstnikud, filmi, teatri- ja muusikainimesed. Kogumiku eesmärk on tutvustada ja teadvustada loomingulisel praktikal põhineva teadustöö olemust ja võimalusi meie teadus- ja haridusmaastikul.

"Me mõtlesime, et sellise loomingulise persooni või loova isiku tegevuse või praktika kaudu on kõige lihtsam ja parem ning saab kõige sügavamale minna loovuurimuse eripära selgitamisega," ütles projektijuht Piret Epner.

Oma loovuurimuslikke projekte tutvustavad muusik Juhan Uppin, kunstnik ja disainer Kärt Ojavee, kunstnik Jaanus Samma, dramaturg Piret Jaaks, teatrikunstnik Liina Keevallik ja filmioperaator Elen Lotman.