DJ Julm ja Meri naasevad house-muusika turule

Meeste koostöö algas 90ndate lõpul industriaalses keskkonnas peetud pidudega, mida vedasid Kuno Tehva ja Helen Mahmastol. Juurmann ja Meri osalesid DJ-dena ning samas ka produtseerisid muusikat.

"Kuno oli meie esimene mänedžer, kes aitas meid rahvusvahelisel turule. See sünergia, mis meie kolme vahel tekkis, see mingi maagiline väli töötas väga hästi ka väljaspool ja see oli väga äge periood meie elus," meenutas Juurmann.

Tandemi läbilöök saabus väga kiiresti just Ameerika Ühendriikides. Järgnesid esinemised kõikjal maailmas. "Meil õnnestus mängida praktiliselt kõikides selles kultuurikontekstis olulistes kohtades, piirkondades, klubides ja regioonides. Me olime esimesed produtsendid, kes tegid koostööd üle Atlandi," meenutas Jurmann. "Pigem ei olegi oluline, kui palju sul publikut on, vaid see, et milline see õhkkond on. Me eelistame väiksemaid kohti, kus on sul see vahetu kontakt inimestega ja sünergia tekib kiiremini. Me tahame, et see koostöö oleks hea," lisas Meri.

Ameerikas ja Inglismaal tekitas imestust, kuidas põhjamaa mehed sellist džassimõjutustega ja hingestatud muusikat teevad. Endisaegne megahitt "Planet Drum" sündis meeste sõnul üsna juhuslikult ning polnud eriliseks hitiks lihvitud. "See sündis koostöös Sofia Rubinaga – tegime lihtsalt katsetused, et teeme sellise loo ja vaatame, mis saab. Noh, täiesti juhuslikult saigi midagi," rääkis Meri ning Jurmann lisas, et mainimist väärib kindlasti ka lugu "Last Surviver", mis oli ka BBC-s rotatsioonis. Kõige rohkem raha sisse toonud looks võib aga pidada "Every Night and Dayd".

Pärast viie aasta pikkust pausi taas koos muusikat loovatel meestel on värskelt allkirjastatud leping plaadifirmaga Defected Records. "See on nii suur asi meie jaoks. Defected on house-muusika peamine kaubamärk, ehk siis selle muusika NBA," tõdes Meri. "See, et me nendega lepingu sõlmisime ja lepingu sõlmimise kiirus olid meie jaoks ikkagi üllatuseks. Praktiliselt kahe nädalaga jõudsime jah-sõnani, see oli kõrvulukustav," lisas Juurmann.

Suure tõenäosusega ootavad mehi taas ees turneed välismaal. Väsimuse üle kumbki ei kurda. "On tulnud ette momente, kus mõtled, et enam ei jõua, aga siis avastad, see on ikkagi tegelikult sinu elu, see on sinu kirg, see on see asi, mida sa tahad teha. Nii siis leppisimegi üks päev kokku, et ainult jalad ees me lähme sealt stuudiost välja," muheles Meri.