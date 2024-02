Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsert

Kontserdi kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve ja lavastaja Maria Peterson. Samuti kuuluvad lavastusmeeskonda kunstnik Kristjan Suits, videokunstnik Sander Põldsaar, valguskunstnik Priidu Adlas ning produtsent Priit Mikk.

Tulve selgitas vahetult enne kontserti, et laval kõlab muusika, mida inimesed tänasel päeval enim vajavad. "See tähendab õrnust, helgust, rõõmu, lohutust, sest nagu me näeme on elu väga kibetaks läinud ja igasuguseid hulle asju toimub. Me peame hetkeks aja maha võtma ja ennast puhastama, enda jalgade all pinda tundma, et suuta siin maailmas vastu pidada," lausus ta.