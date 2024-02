Auhinna MUBA Talent 2024 pälvis 14-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla

"Auhinna üleandmine festivali lõppkontserdil on sümboolse tähendusega, sest kontserdilaval said kokku meie praegused tippsolistid keelpillikvartetist Camerata Musica ja tulevane noor talent", ütles Muusikute fondi PLMF looja Pille Lill. "Väikeses Eestis on vaja märgata ja tiivustada igat talenti".

Anna Katarina Tralla on 14-aastane muusik, kes alustas viiuliõpinguid 3-aastaselt Viorel Tarara ja Olga Nodeli juures. Alates 2016. aastast õppis ta Tallinna Muusikakeskkoolis Pille Tralla viiuliklassis ja 2022. aastast jätkab õpinguid Tallinna Muusika- ja Balletikooli 8. klassis sama õpetaja juhendamisel.

Lisaks esimestele preemiatele vabariiklikul konkursil Parim Noor Instrumentalist on Anna Katarina mitmete rahvusvaheliste konkursside laureaat, nende hulgas näiteks esimene koht konkursil Jugend musiziert Saksamaal Rheinland-Pfalzis (2016), esimene koht rahvusvahelisel FLAME konkursil Prantsusmaal Pariisis (2019) ja teine koht rahvusvahelisel Josef Micka nimelisel noorte viiuldajate konkursil Prahas (2021).

Preemia MUBA Talent on loodud 2023. aastal Tunne Kelami ema ja venna, heliloojate Marje ja Kuldar Singi mälestuseks.