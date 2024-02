Rahandusminister pole rahul arhitektuurimuuseumi tuleva aasta tuluprognoosiga

Kultuuriministeerium ütles "Aktuaalsele kaamerale", et prognoosi näol on tegemist töise dokumendiga, mida uue sihtasutuse nõukogu alles hakkab arutama.

Arhitektuurimuuseumi senine juht Triin Ojari märkis, et rahandusminister viitab kirjas olulisele vastuolule, mis iseloomustab muuseumide rahastamist juba pikemat aega. Olukorras, kus riigipoolne rahastus ei tõuse ja inflatsiooni tõttu väheneb, ootab riik, et muuseumide enda teenitud müügitulu piletimüügist tõuseks, ise sinna panustamata.

"See kiri, mis nüüd rahandusministri allkirjaga välja tuli, viitab sellele, et omatulu tuleks iga hinnaga juurde teenida. Tegelikult on selleks vaja riigi panust ja investeeringut, näiteks seisab arhitektuurimuuseumil ees püsinäituse uuendamine, mis on kindlasti üks võimalikke vaatajamagneteid, aga selleks on vaja riigi investeeringut. Hoone vajab hädasti remonti, investeeringut, mis ei saa tulla riigi toeta," märkis arhitektuurimuuseumi direktor.

Ojari lisas, et prognoosi ei ole pandud riigipoolseid suuremaid toetusi ega investeeringuid nii kinnisvarasse kui ka püsinäituse tegemisse.

"Muuseumi poolt on koostatud väga konservatiivne prognoos ja tuleb rõhutada, et arhitektuurimuuseum on saanud tegutseda ja teha suurepäraseid näituseid tänu kultuurkapitalile. Selles tulubaasis on märkimisväärne osa kultuurkapitali toetust, mida ei saa nelja aasta prognoosis eeldada, et see sellises mahus jätkub. Riik teab seda ja neile on see päris mugav positsioon, et kultuurkapital maksab muusemi põhitegevuse suures osas kinni, aga see on laiem probleem," leiab Ojari.