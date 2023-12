Arhitektuurimuuseumit ning tarbekunsti- ja disainimuuseumit ei liideta

Kaks nädalat tagasi lubas ministeerium eraldada seitsekümmend tuhat eurot liitmis-protsessi leevendamiseks. Idee kaks muuseumi kokku panna tekitas suurt vastuseisu nii muuseumides endis kui ka valdkonnas laiemalt.

Kahest muuseumist ühe sihtasutuse moodustamise ideed põhjendas ministeerium kokkuhoiuga eelkõige palgakulude arvelt. Samas oli 2019. aastal tehtud analüüs näidanud, et kahe väga erineva muuseumi liitmisel saaks sünergia tekkida vaid lisarahastuse ja ühise füüsilise ruumi kaudu. Nüüd teatas ministeerium, et loobub ühendamise ideest ning asutab mõlema muuseumi põhjal kaks uut sihtasutust.

"Ma olen väga tänulik nii arhitektuuri kui disaini ja tarbekunsti valdkonnale, kes toetas seda dialoogi ministeeriumiga, ja loomulikult ministeeriumile endale, kes julges vastu võtta otsuse, mis käis vastu nende esialgsele otsusele," sõnas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari.

Kuna seniste muuseumijuhtide Kai Lobjaka ja Triin Ojari lepingud kestavad 1. märtsini, kuulutab ministeerium lähiajal välja mõlema juhi konkursi. Paralleelselt hakkab käima töö uute sihtasutuste moodustamisega.

"Sellega on meil nüüd üsna kiire, me asume juba koostama ametikirjeldusi ja üritame aasta alguses juhtide konkursid välja kuulutada," avaldas kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Märt Volmer.

Sihtasutus eeldab asutaja ootuste selget sõnastamist, ka see dokument on väljatöötamisel. "Me oleme muutuste poolt, muuseumid peavad ajaga kaasas käima. Ka publiku ootused, ministeeriumi ootused, meie enda ootused, mida me tahame teha, muutuvad ajas päris kiiresti ja nende täpsem sõnastamine on positiivne ka muuseumi edasisele arengule," kommenteeris Ojari.

"Lisaks horisontaalsetele ootustele, mis on kõikidel kultuuriministeeriumi asutatud asutustel, nagu jätkusuutlikus, roheline mõtlemine, ligipääsetavus, rahvusvahelistumine, on igal erialal spetsiifilised ootused. Neid me paneme kokku, teeme, konsulteerime mõlema valdkonnaga ja need saavad peegeldama Eesti inimeste ootusi," sõnas Volmer.