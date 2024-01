Yuma Shinohara: iseseisva arhitektina on arhitektuuriga raske elatist teenida

Enamik näitusel osalevatest arhitektidest on sündinud 1970. ja 1990. aastate vahel. Nad on pööranud selja tavapärasele arhitekt-autori kuvandile ning avastanud enda jaoks üheskoos tegutsemise võlu.

"Kui me mõtleme Jaapani arhitektuurile, siis see on kindlasti minimalistlik, elitaarne, natuke kõrgema klassi inimestele mõeldud – mitte midagi sellist me siin ei näe. See on majad, mida on tavalised inimesed endale renoveerinud, arhitektid, kes tegelevad kogukonnaga, kõik sellised teemad, mis on aina enam arhitektuuris olulisemale kohale tõusmas ja see näitus ongi üks püüd seda näidata," selgitas arhitektuurimuuseumi juht Triin Ojari.

Nii peegeldabki kaasaegne Jaapani arhitektuur mitmeid murekohti, millega ühiskonnal rinda tuleb pista.

"Nagu näitusel ka näha, on Jaapanil tulnud hakkama saada mitmesuguste kriisidega, mitte ainult ökoloogiliste vaid ka majanduslike ja sotsiaalsetega.

See on ajendanud uuesti mõtlema selle üle, mida saab arhitektuur teha selliste sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsete ees," rääkis näituse kuraator Yuma Shinohara.

Kuraatori sõnul annab näitus ülevaate arhitektina töötamise alternatiivsetest viisidest.

"Endiselt on väga raske iseseisva arhitektina arhitektuuriga elatist teenida.

Eriti siis, kui töötada väga konventsionaalse arhitektuurimudeliga. See on ka osa näituse narratiivist. Mitmed neist noortest arhitektidest katsetavad ka uute ärimudelitega ja püüavad leida uusi viise, kuidas saada ja arendada uusi projekte.

Siin on isegi projekte, mille on arhitektid ise algatanud," sõnas Shinohara.

Jaapani arhitektide mõtted ning sealse mitmekihilise linnaruumi toovad vaataja jaoks lähemale arvukad filmid, hoonete maketid ning suuremõõtmelised fotod. Näitus "Tegele olemasolevaga. Jaapani arhitektuuri uued suunad" on Eesti Arhitektuurimuuseumi Rotermanni soolalao suures saalis avatud 28. aprillini.