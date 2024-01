Pildid: arhitektuurimuuseumi uuel näitusel esitletakse Jaapani arhitektuuri uusi suundi

Enamik näitusel osalevatest arhitektidest on sündinud 1970. aastate keskpaigast 1990. aastate keskpaigani ja asusid professionaalidena ametisse pärast 2011. aasta Tohoku maavärinat ja Fukushima tuumakatastroofi. Nad on pööranud selja tavapärasele arhitekt-autori kuvandile ning avastanud enda jaoks võlu üheskoos tegutsemises, rohujuuretasandilt alguse saavas projekteerimises ning uutes rollides, mida seni pole kavandamisprotsessis oluliseks peetud.

Eesti Arhitektuurimuuseumi direktori Triin Ojari sõnul on teemad nagu ümberehitamine, materjali taaskasutus ja kaasav disain aktuaalsed arhitektuuris üle maailma, tasaarengule orienteeritud tulevik sunnib meid leidma uusi lahendusi.

Jaapani arhitektide mõtted ning sealse mitmekihilise linnaruumi toovad vaataja jaoks lähemale arvukad filmid, hoonete maketid ning suuremõõtmelised fotod. S AM Šveitsi Arhitektuurimuuseumi näitus on kohandatud Eesti Arhitektuurimuuseumi jaoks. Kuraator on Yuma Shinohara (S AM).

Näitus "Tegele olemasolevaga. Jaapani arhitektuuri uued suunad" on avatud 28. aprillini.